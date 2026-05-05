¡Atención amantes de la tecnología! Liverpool lanzó una oferta imperdible en uno de los equipos de telefonía más recientes, se trata del Motorola Edge 6o Fusion, que actualmente tiene un descuento de más de 3 mil pesos.

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Motorola Edge 60 Fusion precio

Este modelo de la marca estadounidense cuenta con una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas (alta calidad y experiencia visual más fluida) y una capacidad de almacenamiento de 256GB.

El precio bajo de $9,706 a $6,633 pesos, un descuento atractivo para aquellos que buscan buen rendimiento en un dispositivo de gama media-alta.

Liverpool lo ofrece en dos colores: negro y verde claro, ideal para cada estilo. Puedes dar click en este enlace para conseguir la oferta.

Motorola Edge 60 Fusion características

El Motorola Edge 60 Fusion es un gama media-alta que destaca por su pantalla pOLED curva de 6.7″ a 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 7300, y una gran batería de 5200 mAh con carga rápida de 68W. Cuenta con 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB de almacenamiento, cámara principal de 50MP con sensor Sony y certificación IP68/IP69 de resistencia al agua.

Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED curva, resolución QHD+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4500 nits y protección Corning Gorilla Glass 7i.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300 (4nm).

Memoria RAM: 8 GB o 12 GB LPDDR4X (con expansión virtual RAM Boost).

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB UFS 2.2, expandible vía microSD.

Cámaras Traseras: Principal: 50 MP, sensor Sony Lytia 700C, OIS. Gran Angular: 13 MP. Sensor de parpadeo. Cámara Frontal: 32 MP.

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