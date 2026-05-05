En México hay más de 161 millones de líneas en riesgo por el registro de celulares obligatorio, cuyo proceso concluye a finales de junio y pone en peligro al usuario.

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Aunque la medida busca detener extorsiones, el efecto podría ser exactamente el contrario para los ciudadanos, advierten los especialistas como Ernesto Piedras, analista en comunicaciones; Ignacio Villaseñor, experto en ciberseguridad; Manuel Meger, académico de la Ibero.

¿Qué datos piden para el registro de celulares?

Según la propia página del registro de celulares, te pedirán:

CURP

Identificación

Datos biométricos

Pero, si decides no registrarte, efectivamente te cortarán la línea y perderás el servicio móvil como llamadas, mensajes SMS y datos celulares.

Asimismo, si no vinculas tu celular con tu CURP, aunque no hay multas económicas directas, se castiga al usuario con la suspensión temporal de su línea hasta completar el registro.

Luego del 30 de junio del año en curso, las compañías deshabilitarán las líneas no registradas.

Para lo único que servirá el celular será para contactar a los servicios de emergencia a través del 911 o para comunicarse con la operadora para realizar el proceso.

Aunque al momento no se han establecido multas, las autoridades indicaron que no habrá prórrogas.

Esto afecta principalmente a quienes tienen un plan tarifario, pues deberán seguirlo pagando aunque no tengan el servicio.

¿Existen alternativas para evitar el registro obligatorio de celulares?

Aunque no son alternativas convencionales, sí se puede evitar el registro a través del uso de tarjetas eSIM internacionales, líneas extranjeras o depender exclusivamente del Wi-Fi y las aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp.

También se puede sustituir la autenticación por SMS por aplicaciones de doble factor como Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

Para más información, te invitamos a consultar el video completo en Azteca Noticias.

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