Los celulares de Honor destacan por su enfoque de Inteligencia Artificial (IA) integrado con su ecosistema a un precio realmente bajo junto con su sistema operativo MagicOS que —como Apple— permite que todos sus dispositivos se integren en un solo ecosistema.

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¿Cuál es el mejor celular de Honor por su calidad y precio en 2026?

Tras un análisis detallado en su página, encontramos que de la amplía oferta que tiene la marca, el mejor modelo es el Honor 400 Pro, un celular que tiene características de un equipo de gama alta por un precio realmente bajo.

Honor 400 Pro Actualmente Honor mantiene una promoción en Amazon con audífonos de regalo por solo $18,999.00 pesos. (Amazon)

Características del Honor 400 Pro

El dispositivo equilibra a la perfección potencia y costo, presumiendo las siguientes características:

Procesador Snapdragon 8 Gen 3: Ejecuta juegos, procesa fotografía, alarga la batería y usa IA integrada en el celular

Ejecuta juegos, procesa fotografía, alarga la batería y usa IA integrada en el celular Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y 120 Hz: Ofrece una calidad visual excepcional con máxima fluidez con un consumo eficiente de energía

Ofrece una calidad visual excepcional con máxima fluidez con un consumo eficiente de energía Cámara con IA, sensor de 200 MP y telefoto de 50 MP: Captura un nivel de detalle extremo ideal para recortes con un zoom que no pierde la calidad de la foto; optimiza y edita tus fotos automáticamente

Captura un nivel de detalle extremo ideal para recortes con un zoom que no pierde la calidad de la foto; optimiza y edita tus fotos automáticamente Batería con 5300 mAh con carga rápida de 100 W y certificaciones IP68/IP69: Autonomía de 1.5 a 2 días de uso con un reabastecimiento de solo 30 o 40 minutos; resistente al agua, polvo, alta presión y vapor

Aunque su precio de lanzamiento en México alcanza los $19,999.00 pesos en adn Noticias encontramos una oferta que incluye los audífonos Honor Choice de regalo por solo $18,999.00 pesos con hasta 15 meses sin intereses.