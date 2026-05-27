Bodega Aurrera desploma el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ con 200 MP y carga ultrarrápida de 120W

Bodega Aurrera sumó una de las ofertas más relevantes del mes sobre la gama media-alta de Xiaomi. El Redmi Note 14 Pro+ 5G en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, color negro, pasó de $7,999 a $6,679 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,320 pesos y equivale al 17% de descuento sobre el precio de catálogo. La oferta deja al modelo tope de la familia Redmi Note 14 por debajo de los $6,700 pesos, un rango donde compiten directamente equipos como el Samsung Galaxy A36 y el Motorola Edge 50 Fusion, pero ninguno ofrece cámara de 200 MP ni carga rápida de 120W.

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El esquema de pagos contempla las opciones habituales de Bodega Aurrera: pago de contado, débito, monedero Cashi, meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué recibe el comprador por $6,679 pesos con el Redmi Note 14 Pro+

El Redmi Note 14 Pro+ 5G es el modelo más completo de la familia Redmi Note 14 que Xiaomi lanzó en México durante 2025. Se diferencia del Redmi Note 14 Pro 5G estándar en tres aspectos clave: procesador, carga rápida y certificación de resistencia. Estas son sus especificaciones técnicas verificadas:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5g en Bodega Aurrera Ahorra de $1,320 respecto al valor original del producto. (Bodega Aurrera)

Pantalla: CrystalRes AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3,000 nits para legibilidad bajo luz solar directa.

CrystalRes AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3,000 nits para legibilidad bajo luz solar directa. Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 fabricado en proceso de 4 nm, con CPU Kryo de hasta 2.5 GHz y GPU Adreno 810.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 fabricado en proceso de 4 nm, con CPU Kryo de hasta 2.5 GHz y GPU Adreno 810. Memoria: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Cámara principal trasera: 200 MP con sensor de 1/1.4″, apertura f/1.65, estabilización óptica de imagen (OIS), agrupamiento de píxeles 16 en 1 y zoom óptico sin pérdidas de 2x y 4x.

200 MP con sensor de 1/1.4″, apertura f/1.65, estabilización óptica de imagen (OIS), agrupamiento de píxeles 16 en 1 y zoom óptico sin pérdidas de 2x y 4x. Cámaras secundarias: ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP.

ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. Cámara frontal: 20 MP.

20 MP. Batería: 5,110 mAh con carga rápida HyperCharge de 120W, capaz de cargar el dispositivo completamente en aproximadamente 20 minutos.

5,110 mAh con carga rápida HyperCharge de 120W, capaz de cargar el dispositivo completamente en aproximadamente 20 minutos. Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua, con protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en el frente.

certificación IP68 contra polvo y agua, con protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en el frente. Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos y audio Hi-Res.

altavoces estéreo con Dolby Atmos y audio Hi-Res. Conectividad: 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.4.

5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.4. Funciones AI: Circle to Search con Google, Google Gemini, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film y AI Image Editing.

Circle to Search con Google, Google Gemini, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film y AI Image Editing. Sistema operativo: Android con HyperOS de Xiaomi.

El argumento clave: cámara y carga sin competencia directa en este rango

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento —que es modesto frente a otras ofertas recientes—, sino en la combinación de especificaciones únicas en el rango de precio. La cámara de 200 MP con OIS es heredada del segmento alto y permite captar imágenes en condiciones de baja luz con detalles que en gama media suelen requerir equipos del doble de precio. La carga HyperCharge de 120W es la más rápida disponible actualmente en cualquier smartphone Xiaomi vendido en retail mexicano por debajo de $10,000 pesos: ningún competidor en este rango ofrece velocidades cercanas (Samsung Galaxy A36 carga a 45W, Motorola Edge 50 Fusion a 68W, Honor 200 a 100W con cargador propietario aparte).

La certificación IP68 —resistencia a polvo total e inmersión en agua hasta 1.5 metros por 30 minutos— también es atípica en este rango: la mayoría de equipos competidores se quedan en IP54 o IP67. Para usuarios que viven en zonas con lluvias intensas o que llevan el teléfono en actividades al aire libre, esta certificación es un argumento decisivo.

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea.

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