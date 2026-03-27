Rebajan el nuevo iPhone 17 en Office Depot y lo lanzan en paquetes con AirPods, Apple Watch o batería externa

El nuevo iPhone 17 continúa de promoción en México a través de Office Depot, quien ofrece la versión de 256 GB en negro por solo $18,999 pesos, válida para compras en línea con un descuento inmediato de mil pesos sobre el costo original.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Aunado al descuento, la tienda ofrece paquetes con accesorios de Apple, como los AirPods Pro 2 y el Apple Watch Series 10, lo que permite a los fanáticos de Apple conseguir más productos por un menor costo.

Características del iPhone 17

El iPhone 17 cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con un chip A19 y 12 GB de memoria RAM. Además, su cámara de 48 MP promete fotografías en alta definición; cuenta con conectividad avanzada y resistencia al agua y al polvo con la certificación IP68.

Su rendimiento permite realizar multitareas o labores exigentes como fotografía avanzada o uso intensivo de apps y juegos.

Disponibilidad y envío en México

El producto puede ser entregado a domicilio o recogido en tienda física, sin embargo, la cadena envía gratis el producto aunque está sujeto a cobertura. Asimismo, el tiempo de entrega depende del código postal, pero el tiempo promedio es de dos semanas a un mes.

Formas de pago y planes

Los interesados en adquirir el equipo pueden pagar en 9 cuotas sin intereses con las tarjetas de créditos participantes; además cuentan con pago por medio de PayPal, transferencia bancaria o pago en tienda.

iPhone 17 en paquetes en Office Depot

Los paquetes incluyen AirPods Pro 2, un Apple Watch Series 10 o una batería MagSafe. Los precios oscilan entre $19,368 y $24,998:



iPhone 17 + AirPods Pro 2 en $23,498 (ahorro de $1,500)

iPhone 17 + Apple Watch Series 10 (42 mm, aluminio negro) en $24,998 (ahorro de $4,000)

iPhone 17 + Power Bank MagSafe de 5,000 mAh en $19,368 (ahorro de $1,000)

¿Dónde comprar?

Compra en línea en Office Depot usando la referencia 100279011; la disponibilidad del producto se verifica por código postal y la oferta es válida por tiempo limitado:

