Los perros se caracterizan por ser animales nobles que en muchos casos tienen una gran responsabilidad social pues ayudan a rescatar personas y hasta brindan apoyo emocional, tal es el caso de Epi, una perrita que forma parte del proyecto piloto Unidad Canina para Apoyo Emocional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que tiene como objetivo brindar contención y ayuda.

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Epi, perrita de apoyo emocional para víctimas de violencia

Epi, es una perrita criolla que fue rescatada en un pueblo michoacano por Samantha Rivera Flores, abogada en el área de atención a la violencia de género en la Defensoría y en ese momento estaban creando el proyecto de apoyo emocional.

Así que la perrita Epi comenzó a ir a las oficinas centrales para recibir entrenamiento básico y se concluyó que es equilibrada y puede tener rol de liderazgo sin querer asumir el control. Tiene una gran capacidad para socializar y ser cercana a las personas.

Epi acude todos los martes y jueves a la Defensoría y su presencia ha sido beneficiosa pues aporta tranquilidad tras atender casos. La perrita entra por si sola a las salas donde se imparten las sesiones como si supiera cuando alguien necesita compañía.

Incluso hay algunos usuarios que programa sus sesiones los días que Epi está porque su presencia se vuelve un consuelo al momento de tensión y crisis emocionales.

Perros de apoyo emocional

Los perros de apoyo emocional acompañan y ayudan a superar algún problema como fobia, episodios de estrés o depresión. Estos animales no requieren ningún entrenamiento específico solo deben acompañar a sus dueños para ayudarles a nivel emocional.

Elegir un perro de apoyo emocional no es cualquier cosa pues hay algunas características que se deben considerar como:

Debe ser un perro tranquillo que ofrezca consuelo

Tener disposición para interactuar de manera positiva con personas y otros animales

Obediente y adaptable que sepa seguir órdenes básicas

Tener buen entendimiento con su dueño

Algunas de las razas más apropiadas para apoyo emocional son:

Labrador Retriever

Golden Retriever

Cavalier King Charles Spanie

Poodle

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