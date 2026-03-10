Los celulares serán más caros este 2026; la industria atraviesa por esta crisis

Los celulares subirán de precio en los próximos meses debido a una escasez global de memoria RAM. De acuerdo con un informe de la consultora IDC, el precio promedio de los smartphones podría aumentar hasta 14% durante este año en diferentes mercados del mundo.

El problema surge porque la mayor parte de la memoria RAM se destina ahora a centros de datos utilizados para Inteligencia Artificial (IA). Empresas como Google, Microsoft y Amazon requieren enormes cantidades de memoria de alto rendimiento para sus servidores, lo que reduce el suministro disponible para dispositivos de consumo como teléfonos, tablets o computadoras.

¿Por qué hay crisis de memoria RAM?

La demanda de IA crece a gran velocidad. Los sistemas que la procesan necesitan grandes cantidades de memoria para entrenar modelos, almacenar datos y ejecutar procesos complejos:



Empresas tecnológicas construyen más centros de datos

Servidores de IA consumen enormes cantidades de memoria

Fabricantes priorizan chips más rentables

Los principales productores de memoria, como Samsung, SK Hynix y Micron, decidieron enfocar su producción en módulos de alto rendimiento para servidores. Esto genera un efecto en cadena en toda la industria electrónica.

¿Cuánto y cuándo subirán los precios?

Los analistas prevén incrementos graduales:



En 2026 de hasta 14%

Para 2026 la memoria RAM podría encarecerse hasta 40%

La RAM ya representa hasta 30% del costo de algunos teléfonos

Antes, la memoria solo representaba cerca del 10% del costo de fabricación. Hoy es uno de los componentes más caros dentro de los dispositivos móviles.

¿Todos los celulares se encarecerán?

No todos, el impacto podría ser en menor medida en modelos premium por su mayor margen de ganancia. Las marcas pueden absorber parte del incremento.

En cambio, los equipos de gama media y económica son los más vulnerables.

¿Por qué los smartphones necesitan más RAM?

Los teléfonos modernos incluyen funciones que necesitan:



Asistentes inteligentes

Edición automática de fotos

Traducción instantánea

Procesamiento de voz

Por esta razón, los nuevos modelos ya integran 8 GB o 12 GB de RAM, cuando antes bastaban 4 o 6 GB. Más memoria significa más capacidad, pero también más costo.

¿Qué puedes hacer?

Comprar antes de los lanzamientos del segundo semestre

Revisar modelos de gama media con buenas especificaciones

Considerar equipos del año anterior

Aprovechar promociones o descuentos

Especialistas señalan que el impacto se notará en tiendas durante los próximos meses, a medida que los fabricantes ajusten los precios.