Es oficial en Jalisco: aprueban la creación de una nueva ley que regule el uso de plataformas digitales por menores

Jalisco da un paso importante en la protección de la niñez en internet. El Congreso del Estado aprobó la creación de una nueva legislación que regulará la interacción de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, una decisión que coloca a la entidad como referente nacional en la protección de menores en entornos virtuales. La medida llega en un contexto donde el uso intensivo de redes sociales, videojuegos en línea y aplicaciones móviles por parte de menores ha generado creciente preocupación entre padres, especialistas y autoridades.

La aprobación se dio durante la sesión del Pleno del Congreso celebrada el 14 de mayo de 2026, presidida por la diputada Alondra Fausto de León, donde también se avalaron otras reformas en materia educativa, de seguridad ciudadana y de protección animal.

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¿Qué establece la nueva Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales?

La nueva legislación, denominada oficialmente Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales del Estado de Jalisco, tiene como objetivo central regular la interacción de menores en plataformas digitales y proteger sus derechos en internet. La normativa se enfoca en cuatro ejes principales:

Acceso universal y seguro de niñas, niños y adolescentes a entornos digitales en igualdad de condiciones.

de niñas, niños y adolescentes a entornos digitales en igualdad de condiciones. Promoción de competencias digitales responsables mediante educación y orientación adecuada para el uso de tecnología.

mediante educación y orientación adecuada para el uso de tecnología. Buenas prácticas de seguridad en espacios públicos y educativos donde se utilicen dispositivos electrónicos.

en espacios públicos y educativos donde se utilicen dispositivos electrónicos. Prevención de afectaciones a la salud física y psicológica derivadas del uso inadecuado de dispositivos electrónicos y redes digitales.

Con esta ley, Jalisco se suma a una corriente legislativa internacional que busca regular el acceso de menores a contenido digital, tal como han hecho recientemente países europeos y algunas entidades estadounidenses con normativas similares.

¿Qué es el Consejo Estatal de Protección de Menores en Entornos Digitales?

La propuesta aprobada contempla además la creación de un Consejo Estatal de Protección de Menores en Entornos Digitales, una nueva instancia que funcionará como órgano de consulta y coordinación entre autoridades, instituciones y especialistas. Sus principales funciones serán:

Proponer políticas públicas en materia de protección digital de menores.

Emitir recomendaciones sobre el uso seguro de plataformas digitales.

Coordinar acciones entre autoridades estatales, instituciones educativas y organizaciones civiles.

Dar seguimiento al cumplimiento de la nueva ley en todo el territorio jalisciense.

Este consejo se convertirá en la pieza clave para que la legislación tenga aplicación práctica en escuelas, hogares y espacios públicos donde los menores acceden cotidianamente a dispositivos electrónicos.

¿Qué otras reformas aprobó el Congreso de Jalisco en favor de la niñez?

Además de la nueva ley sobre entornos digitales, la sesión incluyó otras dos decisiones legislativas importantes orientadas a la protección de menores en la entidad:

Día Estatal contra el Abandono Escolar

Se aprobó declarar el 11 de septiembre de cada año como el “Día Estatal contra el Abandono Escolar”. El propósito de esta declaratoria es promover la participación activa de madres y padres de familia en la educación de sus hijos, así como fomentar entornos familiares favorables para el aprendizaje y la permanencia escolar.

Mayor castigo al feminicidio de menores

El Pleno también avaló una reforma al Código Penal del Estado para establecer que cuando la víctima de feminicidio sea menor de edad, se impondrá el doble de la pena máxima prevista para este delito. Con esto se incorpora de manera expresa la protección reforzada de niñas y adolescentes víctimas de violencia de género extrema.

¿Por qué Jalisco impulsa esta ley sobre menores en plataformas digitales?

La creciente exposición de niñas, niños y adolescentes a redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones de mensajería y plataformas de contenido ha generado preocupación creciente entre especialistas en pediatría, psicología y derechos de la infancia. Entre los principales riesgos que motivaron la legislación se encuentran:

Exposición a contenido inadecuado para su edad, incluyendo material violento, sexual o de carácter discriminatorio.

para su edad, incluyendo material violento, sexual o de carácter discriminatorio. Ciberacoso y bullying digital por parte de pares o desconocidos en plataformas sociales.

por parte de pares o desconocidos en plataformas sociales. Adicción a dispositivos y redes sociales, con impacto comprobado en la salud mental.

y redes sociales, con impacto comprobado en la salud mental. Trastornos del sueño y de la atención vinculados al uso prolongado de pantallas.

vinculados al uso prolongado de pantallas. Suplantación de identidad y contacto con depredadores mediante perfiles falsos.

mediante perfiles falsos. Sobreexposición de datos personales sin comprensión real del riesgo asociado.

Con la entrada en vigor de la ley, Jalisco contará con un marco legal específico para abordar estos riesgos, una herramienta que hasta ahora se trabajaba únicamente desde reglamentos generales o esfuerzos aislados de instituciones educativas.

¿Qué otras reformas se aprobaron en la misma sesión del Congreso de Jalisco?

La sesión del 14 de mayo incluyó un paquete amplio de reformas que tocan distintas áreas de la vida pública en la entidad:

Educación con enfoque animal : reforma a la Ley de Educación del Estado para incorporar contenidos sobre bienestar, cuidado y protección animal en educación básica y media superior mediante talleres y materiales didácticos.

: reforma a la Ley de Educación del Estado para incorporar contenidos sobre bienestar, cuidado y protección animal en educación básica y media superior mediante talleres y materiales didácticos. Inclusión y movilidad : modificaciones a la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Movilidad para instalar dispositivos visuales y auditivos en cruceros y vialidades, facilitando el tránsito seguro de personas con discapacidad.

: modificaciones a la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Movilidad para instalar dispositivos visuales y auditivos en cruceros y vialidades, facilitando el tránsito seguro de personas con discapacidad. Seguridad en caminos : reformas a la Ley de Obra Pública y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para fortalecer la infraestructura vial en carreteras y caminos locales.

: reformas a la Ley de Obra Pública y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para fortalecer la infraestructura vial en carreteras y caminos locales. Cuidado de áreas verdes : cambios a la Ley de Protección, Conservación y Fomento de la Arbolada para privilegiar el uso de agua tratada en el mantenimiento de áreas verdes urbanas, evitando el uso de agua potable.

: cambios a la Ley de Protección, Conservación y Fomento de la Arbolada para privilegiar el uso de agua tratada en el mantenimiento de áreas verdes urbanas, evitando el uso de agua potable. Profesionalización del servicio público: reformas a la Ley de Entidades Paraestatales y al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para designar perfiles técnicos y profesionales en cargos directivos.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley sobre menores en plataformas digitales?

Tras la aprobación en el Pleno, la legislación deberá pasar por los trámites administrativos correspondientes, incluyendo su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Una vez completados estos pasos, la ley entrará en vigor conforme a los plazos que la propia normativa establezca en sus artículos transitorios.

Mientras tanto, padres de familia, instituciones educativas y operadores de plataformas digitales que tengan presencia en la entidad deberán prepararse para adaptarse al nuevo marco regulatorio, una herramienta que coloca a Jalisco entre las primeras entidades mexicanas en contar con legislación específica para la protección de menores en internet.

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