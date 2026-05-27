La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar tras ser citada a declarar por la presencia de elementos de la CIA en territorio mexicano.

Durante su llegada, la mandataria fue cuestionada sobre si creía en las instituciones y mencionó que se encuentra “tranquila y muy en paz”.

Asimismo, tanto ella como sus abogados sentenciaron que darían más detalles al terminar su trámite, tal como lo hicieron y en donde denunció que hay un “doble racero” en la impartición de justicia en el país.

#AlMomento 🔴 La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (@MaruCampos_G), acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (@FGRMexico) en la colonia Doctores, en la #CDMX, para comparecer por el caso relacionado con presuntos agentes de la CIA 🏛️



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“¿Qué más quieren saber de mí?“, pregunta la gobernadora de Chihuahua a la FGR

A su salida, como se mencionó, la militante del Partido Acción Nacional (PAN), acompañada por la cúpula del instituto, sentenció que ella, a diferencia de lo que sucede en Sinaloa, no se esconde y siempre ha dado la cara tras los señalamientos del gobierno.

“Frente a esta Fiscalía pregunto: ¿Qué más quieren saber de mí? ¿De qué otra mentira piensan acusarme?“, preguntó ante los medios de comunicación que se dieron cita.

Durante su discurso, también aprovechó para reiterar que a ella la quieren culpar, pese a que ha cumplido con su trabajo al combatir al narcotráfico, mientras que a los acusados en EUA les arman “entrevistas amigables”.

“A mí me citan tramposamente para declarar, mientras que a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a tener ‘entrevistas amigables’”, explicó.

Maru Campos denuncia que la FGR quería imputarla

Asimismo, denunció que la FGR quería imputarla por con un citatorio; sin embargo, señaló que este no tiene validez debido a que no se toma en cuenta la inmunidad que da la Constitución Mexicana a los gobernadores.

La mandatario recordó que, desde el primer momento, tanto ella como su gobierno han colaborado con la FGR y las autoridades federales; sin embargo, señaló que “no se guardaron las formas”.

Es por eso que presentó una denuncia contra el Ministerio Público que la citó a comparecer pese a tener inmunidad procesal, de acuerdo al periodista de Azteca Noticias, Irving Pineda.

Conviene recordar que, desde que se dio a conocer el citatorio, la gobernadora ha denunciado persecución política en su contra, pues sentenció que aunque Morena quiera igualar lo que pasó en Chihuahua con Sinaloa, “no son casos iguales”.

“A los chihuahuenses y mexicanos que no se dejan doblar, pregunto, ¿qué vamos a hacer para defender a México de este gobierno totalitario que pretende acabar con nuestras libertades?“, concluyó.

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