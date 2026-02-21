¿El mejor celular calidad-precio del año? Google trae a México el Pixel 10a con soporte hasta 2033

Google ya confirmó lo que muchos esperaban: el Pixel 10a llega formalmente a México. Este equipo se suma a la familia Pixel 10 y busca pelear un espacio en el segmento de gama media premium, justo donde se mueven usuarios que quieren buenas cámaras y software limpio sin pagar los precios de un teléfono insignia. Lo que realmente llama la atención es la longevidad que promete la compañía: soporte de actualizaciones hasta 2033.

Precio y principales características del Pixel 10a

La venta oficial arranca en marzo. Podrán conseguirlo en las tiendas de Google, así como con operadores como Telcel y AT&T, y en departamentos de Coppel y Liverpool. Aunque Google no dio a conocer la etiqueta de precio en pesos, la referencia internacional se mantiene en 499 dólares, igual que el modelo anterior. Esto sugiere que los costos podrían rondar los 11,999 y 14,499 pesos, dependiendo la versión de almacenamiento.

Para quienes buscan saber qué ofrece el hardware sin entrar en tecnicismos complejos, estas son las características principales:



Google Pixel 10a.|Google Store

Rendimiento y autonomía

En cuanto al rendimiento, el Pixel 10a monta el procesador Tensor G4. Es el mismo chip que utilizó el Pixel 9a, lo que marca una diferencia respecto a sus hermanos mayores de la serie 10 que ya estrenan el G5. Sin embargo, Google enfatiza que la experiencia se centra en la inteligencia artificial. Funciones como el Editor Mágico para fotos, la herramienta Circle to Search para buscar contenido en pantalla y el asistente Gemini Live están integradas de fábrica con Android 16. Según la marca, es la primera vez que ciertas herramientas de cámara automatizadas llegan a la serie A.

La autonomía es otro punto que buscaron mejorar. Con la batería de 5,100 mAh, la compañía promete hasta 30 horas de uso con una sola carga. Además, el equipo cuenta con conectividad 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6. En el apartado de diseño, el sensor de huellas está bajo la pantalla y el desbloqueo facial está disponible.

El celular estará disponible en cuatro colores: negro, blanco, azul y rosa. Con esta propuesta, Google busca consolidar su presencia en el país, ofreciendo un equipo compacto y resistente que apuesta por la duración en el tiempo más que por tener el procesador más potente del mercado.