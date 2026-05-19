Comprar un celular de última generación ya es todo un lujo en 2026, más si pertenece a la marca Apple que se distingue por sus celulares de gama premium a precios que superan los $10,000 pesos en sus modelos más “económicos” y excediendo los $30,999 pesos en los equipos Pro Max.

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Por ello, la solución más óptima es invertir en un equipo de gama alta pero que no sea de última generación, como el iPhone 15 Pro Max. Sin embargo, ante la duda nos pusimos a analizar las ventajas y desventajas frente a modelos de otras marcas que ofrecen tecnología de vanguardia.

iPhone 15 Pro Max Fue el primer modelo que reinventó el botón de silencio por una personalización específica para cada usuario.

¿Vale la pena comprar el iPhone 15 Pro Max en 2026?

Estamos a meses de que salga el iPhone 18, y tras nuestra experiencia usando el modelo viejo desde su lanzamiento y hasta la fecha, la realidad es que el iPhone 15 Pro Max ofrece uno de los mejores equipos del mercado por su calidad y precio.

Actualmente puedes encontrar este modelo hasta en $12,9999 pesos en Walmart reacondicionado. Conserva una potencia excelente, un diseño premium de titanio, el actual puerto USB-C y actualizaciones con soporte de Apple hasta el 2030.

El smartphone cuenta con el chip A17 Pro y 8 GB de RAM que lo hacen un “monstruo” de celular por su fluidez en cualquier tarea pesada que le impongas, ya sea en edición de video o reproducción de videojuegos.

Asimismo, la construcción en titanio hace al equipo moderno y resistente que se pone al “tú por tú” con los modelos actuales. Esto, junto con su pantalla de 6.7 pulgadas y su tecnología ProMotion con una tasa de reproducción de 120 Hz, promete una fluidez espectacular que rivaliza con sus “primos” más recientes.

Lo que más le interesa a todo fanático de Apple es su sistema de cámaras, que con 48 MP y un zoom óptico de 5x ofrece capacidades avanzadas y de calidad profesional, estando a la altura de cualquier equipo de gama alta.

Pero hablemos de las desventajas más latentes, la batería de todos los Apple, aunque el modelo Pro Max se distingue por su autonomía, según su página, tiene de 4,422 a 4,853 mAh que ofrecen 29 horas de reproducción continua y de 10 a 11 horas de pantalla activa.

Sin embargo, al llegar al 80% de su capacidad original, se completan sus 1000 ciclos de carga completos y la marca recomienda cambiar esta pieza para alargar su vida útil, lo que genera un desgaste.

En términos concisos, si lo que buscas es un equipo de gama alta a un precio mucho menor, es una excelente opción, pero si lo que quieres es funcionalidad y batería, nuestra recomendación sí es invertir en otro modelo actual.