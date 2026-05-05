Honor Power 2 con batería de 10,080 mAh: el celular delgado que promete más de tres días de autonomía

Honor sorprendió al mercado con uno de los lanzamientos más ambiciosos del año en autonomía móvil. El Honor Power 2 integra una batería de 10,080 mAh dentro de un cuerpo de apenas 7.98 mm de grosor, una combinación que hasta hace poco se consideraba imposible de lograr en un smartphone delgado. La marca lo presentó oficialmente en China el 5 de enero de 2026, con una propuesta orientada a usuarios que buscan jornadas largas de uso sin depender del cargador.

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El equipo combina capacidad récord, carga rápida de 80W y un diseño que rivaliza visualmente con flagships como el iPhone 17 Pro, según comparaciones publicadas por medios especializados como NotebookCheck. La promesa de Honor es ofrecer a los usuarios la autonomía más alta del mercado en su rango de precio, aunque la cifra exacta de “días de uso” depende del perfil de cada persona.

¿Qué autonomía real ofrece el Honor Power 2?

Más allá del marketing de “tres días sin cargar”, los datos oficiales declarados por Honor son específicos y medibles. El equipo entrega:

20 horas de pantalla activa con una sola carga

con una sola carga 22 horas de reproducción de video corto continuo

continuo 14 horas de juego continuo

Función de carga inversa de 27W que permite usar el celular como banco de energía para cargar otros dispositivos

La capacidad real de “más de tres días” depende del perfil de uso. Para quien usa el celular ocho horas diarias entre llamadas, mensajes, redes sociales y consumo de contenido, la autonomía declarada sí permite superar las 72 horas entre cargas. Para usuarios intensivos (gamers, creadores de contenido, reproducción continua de video), el rendimiento se acerca más a las 24 horas continuas.

La clave técnica que permite esta capacidad en un cuerpo delgado es la batería de silicio-carbono (Si/C), una tecnología que ofrece mayor densidad energética que las baterías de iones de litio tradicionales. Esto permite a Honor meter una batería de tamaño power bank en un celular de menos de 8 milímetros de grosor.

¿Cuáles son las características del Honor Power 2?

El Honor Power 2 combina autonomía récord con especificaciones de gama media-alta. Estas son sus principales características, según la ficha oficial confirmada por GSMArena, NotebookCheck y medios técnicos especializados:

Pantalla : AMOLED LTPS de 6.79 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1,800 nits, atenuación PWM de 3,840 Hz para reducir fatiga visual

: AMOLED LTPS de 6.79 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1,800 nits, atenuación PWM de 3,840 Hz para reducir fatiga visual Procesador : MediaTek Dimensity 8500 Elite

: MediaTek Dimensity 8500 Elite RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Almacenamiento : 256 GB o 512 GB UFS 4.1, según versión

: 256 GB o 512 GB UFS 4.1, según versión Cámara trasera : principal de 50 MP con OIS y apertura f/1.9, sensor ultra gran angular de 5 MP

: principal de 50 MP con OIS y apertura f/1.9, sensor ultra gran angular de 5 MP Cámara frontal : 16 MP con optimización por inteligencia artificial

: 16 MP con optimización por inteligencia artificial Batería : 10,080 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 80W y carga inversa de 27W

: 10,080 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 80W y carga inversa de 27W Sistema operativo : MagicOS sobre Android 16

: MagicOS sobre Android 16 Resistencia : certificación IP68 e IP69K contra agua y polvo

: certificación IP68 e IP69K contra agua y polvo Diseño : 7.98 mm de grosor, 216 gramos, disponible en colores Naranja Sunburst, Blanco Snowfield y Negro Phantom Night

: 7.98 mm de grosor, 216 gramos, disponible en colores Naranja Sunburst, Blanco Snowfield y Negro Phantom Night Conectividad: 5G, WiFi, Bluetooth, NFC para pagos móviles

¿Cuándo llega a México?

A la fecha, Honor todavía no ha confirmado oficialmente la fecha de llegada del Power 2 a México. El equipo se vende en China desde el 9 de enero de 2026 con un precio cercano a 471 euros, equivalente a aproximadamente 9,800 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Si Honor mantiene su política habitual de distribución, el modelo podría llegar al mercado mexicano durante el segundo o tercer trimestre del año, con un precio estimado en gama media-alta.

Mientras tanto, los usuarios mexicanos interesados en autonomía extrema pueden considerar alternativas ya disponibles en el país como el Honor Magic 8 Lite (con batería de 8,300 mAh) o esperar la posible llegada oficial del Power 2 al canal autorizado de Honor en México.

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