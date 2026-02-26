Spotify ofrece música eterna a través de esta urna funeraria con altavoz integrado y generador de playlists

Spotify y Liquid Death presentaron el pasado martes 24 de febrero de 2026 la Eternal Playlist Urn, una urna funeraria con música que integra un altavoz Bluetooth en su diseño clásico. El anuncio se publicó en el newsroom oficial de Spotify y en el sitio de la marca de agua enlatada, conocida por su estilo irreverente.

El producto combina tecnología y ritual funerario. Fabricada en resina de poliéster, permite reproducir playlists desde cualquier dispositivo compatible. La propuesta incluye un generador digital que crea una lista personalizada para acompañar el recuerdo del fallecido.

¿Qué es exactamente este producto?

Se trata de una urna de apariencia tradicional con un altavoz inalámbrico oculto en la tapa. Funciona vía Bluetooth y se carga mediante USB-C. No depende solo de Spotify; puede reproducir cualquier audio compatible.

La innovación radica en unir memoria y tecnología. Convierte la música favorita en parte permanente del homenaje. Refuerza la tendencia de personalizar ceremonias y despedidas.

Disponibilidad y precio

La edición es limitada a 150 unidades. Se vende exclusivamente en Estados Unidos a un precio de 495 dólares por pieza, unos 8,515.91 pesos mexicanos, a través del sitio oficial de Liquid Death.

El carácter exclusivo impulsa su valor como objeto de colección. También posiciona la colaboración como una estrategia de marketing audaz dentro de la industria musical.

¿Cómo se crea la playlist "eterna"?

Spotify lanzó el Eternal Playlist Generator para usuarios en Estados Unidos (EUA). La herramienta plantea preguntas temáticas y cruza respuestas con el historial de escucha.

El resultado es una lista diseñada para reflejar identidad y recuerdos. Puede compartirse con familiares, quienes la reproducen en la urna. La experiencia busca fortalecer el vínculo emocional.

Reacciones y opiniones

En redes sociales, muchos celebran la creatividad del concepto. Otros cuestionan el uso comercial de símbolos funerarios.

La discusión revela cómo la tecnología redefine rituales tradicionales. Expertos en tendencias observan un mercado abierto a propuestas personalizadas.

¿Tiene sentido más allá del chiste?

La música forma parte esencial de funerales y memoriales en diversas culturas. Esta urna traslada esa práctica al terreno digital.

Más que una provocación, el producto abre debate sobre legado digital y memoria sonora. Anticipa un futuro donde la tecnología acompañe incluso los rituales más íntimos.