Liverpool ofrece el Honor Magic 8 Lite a 13 MSI: pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas y batería de 8,300 mAh con Récord Guinness

El Honor Magic 8 Lite está disponible en Liverpool con un precio rebajado a $7,999 pesos, tras aplicar un descuento directo del 20% sobre su costo original de $8,999 pesos. Esta rebaja representa un ahorro inmediato de $1,000 pesos para quienes adquieran el smartphone en tienda física o en línea durante la promoción vigente.

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¿Cuánto cuesta el Honor Magic 8 Lite en Liverpool?

El precio final del Honor Magic 8 Lite en Liverpool es de $7,999 pesos, luego de aplicar el descuento directo. Su precio original era de $8,999 pesos, lo que significa un ahorro de $1,000 pesos o 20% de rebaja sobre el valor de lista.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece las siguientes opciones de pago para el Honor Magic 8 Lite:

Tarjetas Liverpool: Hasta 6 meses sin intereses, con cuotas mensuales aproximadas de $1,333 pesos.

Hasta 6 meses sin intereses, con cuotas mensuales aproximadas de $1,333 pesos. Otras tarjetas de crédito: Hasta 3 meses sin intereses, con pagos mensuales cercanos a $2,667 pesos.

Hasta 3 meses sin intereses, con pagos mensuales cercanos a $2,667 pesos. Pago de contado: Acepta efectivo, tarjetas de débito o transferencia bancaria.

Acepta efectivo, tarjetas de débito o transferencia bancaria. Presupuesto Liverpool: Opción de pago con crédito departamental para clientes afiliados.

Honor Magic 8 Lite en Liverpool Honor Magic 8 Lite en Liverpool (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Honor Magic 8 Lite?

El Honor Magic 8 Lite destaca por su pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con tecnología de protección ocular que reduce la emisión de luz azul. Su sistema de cámara principal cuenta con un sensor de 108 MP, ideal para capturar fotografías detalladas en diversas condiciones de iluminación.

En cuanto a rendimiento, el smartphone integra 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza fluidez en la multitarea y espacio suficiente para aplicaciones, fotos y videos. La batería de 8,300 mAh es uno de sus puntos fuertes, diseñada para ofrecer hasta tres días de autonomía con uso moderado. Además, soporta carga rápida de 66W para recuperar energía en menos tiempo.

El Honor Magic 8 Lite también cuenta con certificación de resistencia a caídas y golpes, lo que lo convierte en una opción robusta para el uso cotidiano sin sacrificar estética. Su diseño combina durabilidad con un acabado atractivo para usuarios que buscan un equipo confiable en Liverpool.

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