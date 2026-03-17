Consejos de la UNAM para evitar fraudes y robo de datos de tu celular

La seguridad digital se convirtió en un tema prioritario ante el aumento de fraudes digitales en México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que millones de usuarios están expuestos debido al uso cotidiano del celular que almacenan datos personales, bancarios y laborales.

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De acuerdo con Carlos Tlahuel Pérez, coordinador de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la máxima casa de estudios, adoptar hábitos de higiene digital puede reducir significativamente los riesgos. La recomendación surge en un contexto donde más de 100 millones de mexicanos usan Internet, lo que amplía el alcance de los ciberdelincuentes.

¿Cómo tener buena higiene digital?

La UNAM define la higiene digital como el conjunto de prácticas para proteger la información personal en dispositivos electrónicos. Estas acciones buscan prevenir accesos no autorizados y minimizar vulnerabilidades.

Aplicar estos hábitos resulta clave porque los ataques digitales suelen aprovechar errores humanos. Mantener disciplina en el uso del celular puede marcar la diferencia entre estar protegido o ser víctima de fraude.

Tres pilares básicos de la seguridad digital según la UNAM

Expertos señalan que la seguridad se basa en tres principios fundamentales:



Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Estos garantizan que la información solo sea accesible para usuarios autorizados. Si alguno falla, los datos quedan expuestos o pueden ser alterados. Este enfoque permite entender por qué proteger la información no solo es técnico, sino también un tema de prevención cotidiana.

¿Por qué es urgente proteger el celular?

Las cifras muestran un aumento de más del 20% en fraudes cibernéticos recientes. Además, la mayoría de reclamaciones financieras ya están relacionadas con delitos digitales.

Esto impacta directamente en la economía de los usuarios y en su privacidad. El celular se convirtió en el principal objetivo de ataques por la cantidad de información que concentra.

Hábitos básicos que sí funcionan según la UNAM

Entre las recomendaciones más efectivas destacan acciones simples que cualquier usuario puede aplicar:



Actualizar sistema operativo y apps constantemente

Usar antivirus y activar herramientas de seguridad

Descargar solo desde tiendas oficiales

Crear contraseñas seguras y únicas

Activar verificación en dos pasos

Estas medidas reducen significativamente el riesgo de ataques sin necesidad de conocimientos avanzados.

¿Es seguro el WiFi público?

Las redes abiertas representan uno de los mayores riesgos para los usuarios. La información puede ser interceptada fácilmente por terceros.

Por ello, especialistas recomiendan evitar operaciones sensibles en estas redes o usar herramientas como VPN. La prevención en estos entornos es fundamental para proteger datos.

Consejos para proteger información en comunidad

No almacenar datos innecesarios

Realizar copias de seguridad frecuentes

Separar cuentas personales y financieras

Adoptar estas prácticas fortalece la protección no solo individual, sino también colectiva.