Walmart remata el HONOR Magic8 Lite con casi $1,200 pesos de descuento y 18 MSI

El HONOR Magic8 Lite en color marrón rojizo, smartphone gama media que llegó a México a comienzos de 2026, baja de $6,999 a $5,859 pesos en Walmart, una rebaja directa de $1,140 pesos que equivale a un 16% de descuento sobre el precio de catálogo. La operación incluye además la posibilidad de pagarlo en 18 mensualidades sin intereses, plazo que coloca al equipo dentro del rango de presupuestos ajustados sin comprometer la economía mensual.

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Lo que coloca al equipo en una posición particular dentro del catálogo del retailer no es solo el descuento aplicado: es el conjunto de características técnicas que normalmente se reservan a gamas altas. Batería de 8,300 mAh (la más grande del segmento en su rango), certificación IP69K contra agua y polvo, y un récord Guinness por haber sobrevivido a una caída desde 6.13 metros de altura en una prueba realizada en Dubái.

Precio del HONOR Magic8 Lite en Walmart y formas de pago

El monto final que paga el cliente queda en $5,859 pesos. Sobre el método de compra, la cadena del grupo Walmart México admite:

Pago de contado con tarjetas de débito, crédito, efectivo en tienda o transferencia electrónica.

en tienda o transferencia electrónica. Hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes (mensualidades cercanas a $325 pesos).

con tarjetas de crédito participantes (mensualidades cercanas a $325 pesos). Compatibilidad con cupones bancarios vigentes que pueden combinarse con la oferta para reducir el desembolso final.

que pueden combinarse con la oferta para reducir el desembolso final. Acumulación de saldo Cashi para futuras compras dentro del ecosistema Walmart.

El producto figura como vendido y enviado directamente por la propia tienda, con cobertura nacional, envío a domicilio o pickup gratis en sucursal sin costo adicional. La versión disponible es la de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, en color marrón rojizo (Red Brown), con acabado en piel sintética que se diferencia visualmente de los terminados en vidrio o aluminio del mercado.

HONOR Magic8 Lite 8GB en Walmart La tienda ofrece una rebaja directa de $1,140 pesos. (Walmart)

Ficha técnica del HONOR Magic8 Lite

Pensado para usuarios que ponen la autonomía y la durabilidad por encima de la potencia bruta, el equipo combina pantalla OLED, batería supersize y resistencia industrial. Sus puntos centrales:

Pantalla : 6.79 pulgadas AMOLED 1.5K (2,640 x 1,200 píxeles)

: 6.79 pulgadas AMOLED 1.5K (2,640 x 1,200 píxeles) Tasa de refresco : 120 Hz adaptativa

: 120 Hz adaptativa Brillo máximo : 6,000 nits en pico (uno de los más altos del segmento gama media)

: 6,000 nits en pico (uno de los más altos del segmento gama media) Procesador : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 fabricado en 4 nm

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 fabricado en 4 nm CPU : octa-core con un núcleo Cortex-A720 a 2.3 GHz + 3 Cortex-A720 a 2.2 GHz + 4 Cortex-A520 a 1.8 GHz

: octa-core con un núcleo Cortex-A720 a 2.3 GHz + 3 Cortex-A720 a 2.2 GHz + 4 Cortex-A520 a 1.8 GHz GPU : Adreno 810 a 2.3 GHz

: Adreno 810 a 2.3 GHz Memoria RAM : 8 GB LPDDR5 (ampliables vía RAM Turbo)

: 8 GB LPDDR5 (ampliables vía RAM Turbo) Almacenamiento : 256 GB UFS 3.1 (no expandible)

: 256 GB UFS 3.1 (no expandible) Cámara principal : 108 MP con apertura f/1.75 y modo de Alta Resolución

: 108 MP con apertura f/1.75 y modo de Alta Resolución Cámara ultra gran angular : 5 MP con apertura f/2.2

: 5 MP con apertura f/2.2 Cámara frontal : 16 MP para selfies y videollamadas

: 16 MP para selfies y videollamadas Grabación de video : hasta 4K en cámara trasera

: hasta 4K en cámara trasera Modo Subacuático : bloqueo táctil con disparo por botones físicos de volumen

: bloqueo táctil con disparo por botones físicos de volumen Batería : 8,300 mAh (valor típico) con tecnología silicio-carbono

: 8,300 mAh (valor típico) con tecnología silicio-carbono Vida útil de la batería : retención superior al 80% tras 6 años de uso simulado

: retención superior al 80% tras 6 años de uso simulado Carga rápida por cable : 66W vía USB tipo C

: 66W vía USB tipo C Sistema operativo : MagicOS 9 sobre Android 15 (con actualización a MagicOS 10 disponible)

: MagicOS 9 sobre Android 15 (con actualización a MagicOS 10 disponible) Resistencia certificada : IP66 + IP68 + IP69 + IP69K contra agua, polvo y chorros a alta presión

: IP66 + IP68 + IP69 + IP69K contra agua, polvo y chorros a alta presión Resistencia a caídas : hasta 2.5 metros bajo prueba estándar; récord Guinness en 6.13 metros

: hasta 2.5 metros bajo prueba estándar; récord Guinness en 6.13 metros Seguridad biométrica : lector de huella bajo pantalla + reconocimiento facial

: lector de huella bajo pantalla + reconocimiento facial Conectividad : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS dual

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS dual Doble SIM : Dual nano-SIM

: Dual nano-SIM Funciones de IA : Gemini integrado, Magic Portal, Magic Capsule (estilo Dynamic Island), Escritura con IA

: Gemini integrado, Magic Portal, Magic Capsule (estilo Dynamic Island), Escritura con IA Color : marrón rojizo (Red Brown) con acabado en piel sintética

: marrón rojizo (Red Brown) con acabado en piel sintética Peso : 191 gramos

: 191 gramos Grosor: menos de 8 mm (a pesar de la batería de 8,300 mAh)

Para quien busca un teléfono que aguante años, no lo deje tirado a media tarde por falta de batería y no se rompa al primer descuido en una cancha o una alberca, el HONOR Magic8 Lite entra entre las opciones más sensatas del rango entre $5,000 y $6,000 pesos. La oferta de Walmart lo coloca en una posición competitiva frente a alternativas como el Motorola Edge 50 Fusion o el Galaxy A56 de Samsung, dos rivales directos que se mueven en precios similares pero con cifras de batería y resistencia más modestas.

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