Liverpool remata el Honor 200 Pro de 512GB con un descuento de 4 mil pesos y 6 MSI

Como parte de sus actualizaciones de catálogo en el sector de tecnología, Liverpool ha aplicado una reducción de precio significativa al Honor 200 Pro en su versión de 512GB. Ahora, el dispositivo se puede adquirir con un descuento de 4 mil pesos y opciones de pagos en meses sin intereses.

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¿Cuánto sale el Honor 200 Pro que Liverpool puso a la venta?

El dispositivo, que anteriormente se comercializaba en $20,999 pesos, se encuentra actualmente listado en $16,998 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de 4 mil pesos para los consumidores en México.

Entre las opciones de pago resaltan los 6 meses sin intereses (MSI) al utilizar tarjetas de la tienda, con cuotas de $2,833.00 al mes; o bien 3 MSI de $5,666 al mes con otras instituciones bancarias participantes. Esta actualización de costos permite a los usuarios acceder a equipos de gama alta con facilidades de pago diferido.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de la tienda, el equipo se ofrece en color negro y está desbloqueado para su uso con cualquier compañía telefónica.

Celulares El HONOR 200 Pro OLED 6.7 pulgadas está a la venta en Liverpool con descuento de 4 mil pesos. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Honor 200 Pro que ofrece Liverpool?

El celular Honor en oferta destaca por integrar el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, uno de los más rápidos del mercado actual, acompañado de 12 GB de memoria RAM. Su pantalla OLED de 6.7 pulgadas ofrece una resolución Full HD+, diseñada para una visualización fluida de contenido multimedia y aplicaciones de alto rendimiento.

En el apartado fotográfico, este dispositivo ofrecido por Liverpool cuenta con un sistema de cámara trasera triple de 50+50+12 megapíxeles, mientras que la cámara frontal alcanza los 50 megapíxeles, optimizada para retratos de alta definición.

La capacidad de almacenamiento de 512GB asegura espacio suficiente para archivos pesados y aplicaciones sin necesidad de expansión externa.

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