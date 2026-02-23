Liverpool remata HONOR X6C con sensor de 50 MP para fotos detalladas

¿Este 2026 buscas modernizarte y comprar un nuevo celular a un precio que no te cueste todo tu salario? Liverpool escuchó tus plegarias, pues remata el HONOR X6C, a un precio de 3 mil 999 pesos.

El precio no es lo mejor de todo, pues Liverpool se adecua a tu presupuesto y ofrece la posibilidad de comprar el celular hasta con 13 meses sin intereses, lo que representa pagos mensuales de tan solo 307 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el HONOR X6C es una gran opción para los amantes de la tecnología?

Hay que destacar que el HONOR X6C no es un celular más, sino una opción innovadora para quienes quieren un dispositivo rápido, de gran capacidad e ideal para los estudiantes y trabajadores.

Su principal atractivo radica en la combinación de una generosa memoria interna de 256 GB y la innovadora tecnología HONOR RAM Turbo, que permite expandir la memoria operativa para una multitarea fluida.

Además, su certificación IP64 le otorga una resistencia al agua y al polvo poco común, lo que lo hace un celular ideal contra salpicaduras. De esta manera el dispositivo está protegido en cualquier entorno.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple

Características del HONOR X6C

El HONOR X6C destaca por un equilibrio notable entre hardware y software, pues tiene las siguientes características:

Pantalla: Panel TFT LCD de 6.6 pulgadas

Rendimiento: Procesador MediaTek Helio G81 Ultra de 8 núcleos

Memoria: 256 GB de almacenamiento interno + 6 GB de RAM física (+6 GB adicionales mediante RAM Turbo)

Cámaras: Sensor principal de 50 MP para fotos detalladas y frontal de 5 MP

Sistema Operativo: Equipado con el más reciente Android 15

Seguridad: Lector de huellas, reconocimiento facial y patrones de desbloqueo

Batería: Sistema de carga rápida (Quick Charge) para mayor autonomía



Con descuento del 35%, rematan el Honor X7 con cuádruple cámara trasera de 48MP Esta oferta es ideal para quienes buscan un dispositivo versátil con gran pantalla y capacidad de almacenamiento a un precio accesible. La promoción está vigente en la tienda en línea de Liverpool. 23 febrero, 2026

¿Cómo comprar el HONOR X6C?

Bajo la red Telcel este celular garantiza una buena cobertura nacional, complementada con conectividad Bluetooth y Wi-Fi de alta estabilidad. Además de ser un dispositivo con durabilidad también cuenta con un diseño elegante.

Los clientes puentes obtener el HONOR X6C a un precio final de 3 mil 999 pesos en Liverpool, una inversión inteligente para quienes buscan estrenar un equipo con Android 15 y un almacenamiento masivo sin pagar una fortuna.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.