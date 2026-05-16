Si buscas un celular todoterreno, el Honor Magic 8 Lite, es la mejor opción, un celular de gama media que destaca principalmente por su batería masiva de larga duración y su resistencia a caídas, agua y polvo.

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Con su pantalla ultrabrillante AMOLED de 6.79 pulgadas a 120Hz y autogestiva, no necesitas cargarlo constantemente. El procesador Snapdragon 6 Gen 4, que lleva Inteligencia Artificial (IA) y un alto rendimiento que compite con chips de categorías superiores como Samsung y Apple.

HONOR Magic8 Lite Destaca como un gama media enfocado en la extrema durabilidad y autonomía. (Honor)

Su cámara de 108 MP junto con la enorme batería de hasta 8300 mAh con una duración de 2 a 3 días con un uso estándar. Además su resolución de 1.5K, una tasa de refresco de 120 Hz y 6,000 nits de brillo pico para ver todas las películas y reproducir cualquier tipo de videojuego.

¿Dónde comprar Honor Magic 8 Lite barato?

Sus precios oficiales van desde los $8,999 pesos con 256 GB de almacenamiento hasta los $9,999 pesos con 512 GB, aunque puedes encontrar diversas ofertas en línea como la actual en Amazon de 24%, dejándolo en $7,580.38 pesos.

La entrega es gratis y te llegaría el lunes 18 de mayo, con opción a que sea más rápida para el 17 de mayo. Asimismo, tienen opción de pago a 15 meses sin intereses a solo $505.35 pesos.