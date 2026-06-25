Samsung Galaxy S24 Ultra en Liverpool: Resistente al agua y con tecnología de bloqueo disponible con 6 mil pesos de descuento en la Gran Barata

Liverpool invita a sus clientes a disfrutar de precios imperdibles en la esperada temporada de ofertas conocida como Gran Barata. Una de las mejores opciones de smartphones de gama media es el Samsung Galaxy S24 Ultra, que durante el mes de junio está disponible con un descuentazo de hasta 6 mil pesos.

Si quieres cambiar tu celular, este es el mejor momento. En adn Noticias, te contamos cuáles son las características de este producto, el precio y las opciones de pago que Liverpool tiene disponibles durante el mes de junio.

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Samsung Galaxy S24 ultra características

Durante la Gran Barata de Liverpool de junio de 2026, la tienda departamental lanzó una promoción que permite adquirir este equipo con un descuento de hasta más de 6 mil pesos, convirtiéndose en una de las rebajas más atractivas de la temporada.

El Samsung Galaxy S24 Ultra destaca por integrar una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, una de las tecnologías más avanzadas de la marca para ofrecer colores intensos, alto brillo y una experiencia fluida gracias a su tasa de actualización de hasta 120 Hz.

Entre sus características más importantes también se encuentran:

Compatibilidad con redes 5G

Diseño resistente al agua y al polvo

y al polvo Tecnología de desbloqueo biométrico

Procesador de alto rendimiento para multitarea y videojuegos

Cámara principal de alta resolución para fotografía profesional

Compatibilidad con funciones de inteligencia artificial de Samsung

Además, el equipo incorpora materiales premium y el popular S Pen integrado, una de las características que distingue a la línea Ultra de Samsung.

Samsung S24 Ultra precio

De acuerdo con la promoción vigente en la Gran Barata de Liverpool, el precio del Samsung Galaxy S24 Ultra puede encontrarse desde aproximadamente está rebajado de $20,719 a $14,599 pesos.

Y se encuentra disponible de 3 y hasta 48 meses sin intereses de $304.155 pesos, para clientes con tarjetas participantes.

ENLACE DE COMPRA.

¿Qué significa que un celular sea reacondicionado?

El dispositivo disponible en la promoción corresponde a una versión reacondicionada, es decir, un equipo que fue revisado y certificado para garantizar su correcto funcionamiento. Liverpool señala que estos productos se encuentran en excelentes condiciones físicas y operativas, además de contar con garantía de la tienda.

¿Cuándo termina la Gran Barata de Liverpool en junio de 2026?

La Gran Barata de Liverpool forma parte de las campañas especiales de descuentos de la cadena y suele mantenerse por tiempo limitado o hasta agotar existencias. Por ello, quienes estén interesados en aprovechar el precio rebajado del Samsung Galaxy S24 Ultra deberán verificar directamente la disponibilidad del producto en la tienda en línea o sucursales participantes.

Las ofertas de la Gran Barata comienzan en la última semana de junio y suelen extenderse durante julio y principios de agosto.

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