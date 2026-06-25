Android 17 ya tiene lista de celulares compatibles: revisa si el tuyo recibirá estas funciones que cambian la forma de usar tu teléfono

Android 17 ya comenzó a llegar a los primeros celulares compatibles con cambios enfocados en multitarea, seguridad y mejor uso de pantallas grandes o plegables.

Aun así, la actualización no llegará al mismo tiempo para todos. Google la liberará primero en modelos Pixel, mientras que otras marcas la distribuirán por etapas según el modelo, país y calendario de cada fabricante.

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¿Qué es Android 17 y qué celulares lo reciben primero?

Android 17 es la nueva versión del sistema operativo móvil de Google. De acuerdo con el blog oficial de Android, esta actualización llega con herramientas para mejorar la multitarea, reforzar la seguridad y aprovechar mejor las pantallas grandes, tablets y celulares plegables.

Los primeros equipos en recibir Android 17 serán los Google Pixel compatibles. Android Developers señala que la actualización está disponible para modelos Pixel con soporte vigente, entre ellos las familias del Pixel 6 al 10, además de Pixel Fold y Pixel Tablet.

En estos casos, la actualización puede aparecer como aviso del sistema. Antes de instalarla, Google recomienda hacer una copia de seguridad y revisar que el teléfono tenga batería suficiente.

¿Qué marcas también preparan Android 17?

Además de Google, el programa beta de Android 17 incluye a fabricantes que ya trabajan con versiones de prueba en algunos equipos. Entre ellos aparecen:

HONOR

iQOO

Lenovo

OnePlus

OPPO

realme

Sharp

vivo

Xiaomi

Android 17 is here 📲 New features include:



🫧 Bubbles, which allows you to turn any app into a compact, floating window so you can stay in the flow

🤳 Screen Reactions, so you can record yourself using your device’s selfie camera and capture your phone screen at the same time… pic.twitter.com/9ECosW1hJr — Google (@Google) June 16, 2026

¿Qué pasa con Samsung, Motorola y otras marcas?

En marcas como Samsung, Motorola, Nothing o CMF, la actualización dependerá del calendario propio de cada fabricante. Por lo general, los primeros en recibir una nueva versión de Android son los equipos más recientes, las gamas altas y algunos modelos de gama media con soporte extendido.

Las familias con más posibilidades son:

Galaxy S, Galaxy Z y algunos Galaxy A recientes

Motorola Edge, Razr y algunos Moto G nuevos

Xiaomi, Redmi y POCO con soporte vigente

OnePlus numerados, OnePlus R y Nord recientes

OPPO Find, Reno y algunos modelos A

vivo X, vivo V e iQOO recientes

HONOR Magic y HONOR Number

Nothing Phone y CMF Phone recientes

¿Qué funciones nuevas trae Android 17?

Con la nueva actuliazación, Android 17 incorpora herramientas enfocadas en productividad y privacidad. Entre las novedades más llamativas están:

App Bubbles para abrir aplicaciones en ventanas flotantes

Screen Reactions para grabar pantalla y cámara frontal al mismo tiempo

Foldable Gaming Mode para jugar mejor en celulares plegables

Mejores controles de permisos y privacidad

Bloqueos de seguridad contra intentos rápidos de adivinar el PIN

Optimización de batería, memoria RAM y rendimiento

Algunas funciones pueden depender del modelo. Por ejemplo, ciertas herramientas llegarán primero a Pixel, mientras que otras marcas las adaptarán dentro de sus propias capas, como One UI, HyperOS, ColorOS u OxygenOS.

¿Cómo saber si tu celular actualizará?

La forma más rápida es entrar a Ajustes, después a Sistema o Acerca del teléfono, y revisar el apartado de Actualización de software. También se recomienda consultar el sitio oficial de la marca, porque muchos calendarios se publican por región.

Antes de instalar Android 17, lo mejor es respaldar fotos, contactos, documentos y chats importantes. Si el celular es de uso diario, se recomienda esperar la versión estable y evitar betas, ya que pueden presentar fallas o errores con algunas aplicaciones.

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