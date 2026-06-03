Samsung prometió 7 años de actualizaciones con IA en sus pantallas: lo que eso significa para tu tele

El argumento más fuerte que Samsung introdujo en su catálogo 2026 no está en una pantalla nueva ni en una tecnología propietaria, sino en una promesa: siete años de actualizaciones de software garantizadas para todos los televisores lanzados desde 2026. La política, anunciada oficialmente por la compañía en marzo y reforzada por declaraciones de Charlie Bae, director de producto de televisores de Samsung en Europa, busca redefinir cómo se valora una pantalla en el momento de la compra.

Si un televisor barato dura entre tres y cinco años antes de quedar obsoleto, una Samsung 2026 llegará al Mundial de 2030 con soporte oficial, según los cálculos que la propia compañía maneja.

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Qué incluye exactamente la promesa de siete años en Samsung

La política de Samsung cubre tres áreas concretas, todas confirmadas en la documentación oficial de Samsung México.

Actualizaciones del sistema operativo Tizen OS hasta 2033 para todos los modelos lanzados en 2026, lo que significa que la interfaz del televisor recibirá las mismas mejoras de organización, navegación y funciones que los modelos nuevos durante ese periodo.

hasta 2033 para todos los modelos lanzados en 2026, lo que significa que la interfaz del televisor recibirá las mismas mejoras de organización, navegación y funciones que los modelos nuevos durante ese periodo. Nuevas funciones de inteligencia artificial que la compañía vaya lanzando en los próximos años. “Aunque hayas comprado tu televisor el año pasado, seguirás pudiendo usar las nuevas funciones de IA que vayamos lanzando” , declaró Bae a Xataka. La cita aplica directamente a los compradores de modelos 2025 y posteriores.

que la compañía vaya lanzando en los próximos años. , declaró Bae a Xataka. La cita aplica directamente a los compradores de modelos 2025 y posteriores. Parches de seguridad para mantener protegidas las conexiones de red, la cuenta Samsung asociada y la integración con SmartThings —el ecosistema de hogar inteligente que conecta televisor con refrigerador, lavadora, aire acondicionado y otros dispositivos compatibles—.

La cobertura no incluye actualizaciones de hardware ni mejoras de rendimiento físico del panel, pero sí garantiza que el software del televisor no se vuelva obsoleto antes de tiempo, una causa frecuente de renovación anticipada en el segmento.

Pantallas Samsung (Gemini)

Cuántos años duraban antes los televisores y por qué importa

El estándar de la industria ha sido históricamente de tres a cinco años de soporte para televisores Smart TV. Los fabricantes chinos suelen quedarse cerca del límite inferior, mientras que Samsung, LG y Sony se ubicaban entre cuatro y cinco años antes de esta política. La nueva promesa de siete años coloca a Samsung al nivel que la propia marca ofrece en smartphones de gama media (Galaxy A26, A36 y A56) y gama alta (Galaxy S25, S26).

“Piénsalo así: si tu televisor dura tres o cuatro años, solo puedes ver un Mundial. Con Samsung, puedes ver dos”, sintetizó Bae en la misma entrevista. El cálculo es directo: una pantalla Samsung comprada en junio de 2026 para el Mundial llegaría completamente operativa al Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos.

Qué pantallas Samsung reciben los siete años de actualizaciones

La política de siete años aplica únicamente a televisores lanzados en 2026 en adelante. Esto incluye, según la documentación oficial Samsung México, las siguientes líneas:

Crystal UHD U7000F / U8000H / U8200H / U8500HF (línea de entrada 4K).

(línea de entrada 4K). QLED Q6F, Q7F, Q7F5, Q8F (línea media con Quantum Dot).

(línea media con Quantum Dot). Neo QLED QN80F, QN85F, QN90F, QN800F, QN900F (línea premium con Mini LED).

(línea premium con Mini LED). OLED S85F, S90F, S95F, S99F (línea de píxeles autoiluminados).

(línea de píxeles autoiluminados). The Frame LS03F (línea Lifestyle de decoración).

(línea Lifestyle de decoración). MicroLED y modelos 8K (línea ultra premium).

Los modelos lanzados antes de 2026 mantienen su política original: cinco años de actualizaciones para productos 2025, cuatro años para productos 2024 y anteriores. Esto significa que un Crystal UHD U8000F comprado en 2025 recibirá soporte hasta 2030 aproximadamente, no hasta 2033.

Qué pasa si tu Samsung es de 2025 o anterior

Para los compradores que adquirieron una Samsung antes de 2026, hay dos consideraciones prácticas. Primero, los modelos 2025 seguirán recibiendo funciones nuevas de IA según el calendario propio de su generación: cinco años en lugar de siete, pero con la misma lógica de no quedar atrás respecto a las funciones que Samsung lance en los próximos años. Segundo, los modelos 2024 y anteriores tienen cobertura más limitada, principalmente parches de seguridad y mejoras menores de Tizen OS, sin garantía de recibir las funciones de inteligencia artificial nuevas que requieran capacidad de procesamiento superior.

La recomendación práctica de Samsung —reforzada en la entrevista a Xataka— es que quien tenga una pantalla con más de cuatro años de antigüedad evalúe si las nuevas funciones de IA justifican el cambio, sin que necesariamente lo haga por obsolescencia técnica del panel.

Qué nuevas funciones de IA llegarán a las pantallas Samsung

Las funciones que Samsung ha confirmado o adelantado para los próximos siete años de actualizaciones incluyen:

AI Energy Mode ampliado para reducir consumo eléctrico según hábitos de uso (ya disponible en modelos 2025-2026).

ampliado para reducir consumo eléctrico según hábitos de uso (ya disponible en modelos 2025-2026). Live Translate para traducción en tiempo real de subtítulos en plataformas de streaming (en despliegue 2026).

para traducción en tiempo real de subtítulos en plataformas de streaming (en despliegue 2026). Click to Search para identificar objetos, lugares y personas en pantalla (despliegue 2026).

para identificar objetos, lugares y personas en pantalla (despliegue 2026). Auto HDR Remastering que convierte contenido SDR a HDR usando IA (modelos 2026).

que convierte contenido SDR a HDR usando IA (modelos 2026). AI Soccer Mode que silencia las gradas sin apagar el sonido de comentaristas, función destacada por Bae para el Mundial 2026.

que silencia las gradas sin apagar el sonido de comentaristas, función destacada por Bae para el Mundial 2026. AI Mode que ajusta brillo, contraste y sonido escena por escena (despliegue gradual).

que ajusta brillo, contraste y sonido escena por escena (despliegue gradual). Glare Free mejorado por software para reducir reflejos en habitaciones con mucha luz (modelos OLED 2026 en adelante).

Funciones adicionales podrían llegar a partir de 2027 en función del calendario de innovación que Samsung mantenga durante el periodo de soporte.

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