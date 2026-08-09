Motorola remata el Edge 70 de 512 GB ultradelgado con tres cámaras de 50 MP y $2,000 pesos de descuento en hasta 18 meses sin intereses

Un celular de perfil ultradelgado gana terreno en las vitrinas mexicanas con una propuesta que mezcla diseño y precio accesible, justo cuando la gama alta redefine el grosor de los equipos. El Motorola Edge 70 se posiciona como rival directo del iPhone Air y el Galaxy S26 Edge, y suma ahora $2,000 pesos de descuento en su versión con 512 GB de almacenamiento interno.

El nuevo lanzamiento incorpora tres cámaras de 50 MP, con sensor principal, lente ultra angular y cámara frontal de la misma resolución para selfies nítidas. La marca ofrece la promoción a 18 MSI en tiendas participantes, mientras el chip Snapdragon 7 Gen 4 y los 12 GB de RAM respaldan el rendimiento diario del equipo.

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¿Qué distingue la pantalla y el diseño ultradelgado del Motorola Edge 70?

El Motorola Edge 70 monta un panel pOLED de 6.7 pulgadas con resolución de 2712 x 1220 píxeles y una densidad de 446 ppi, cifra que garantiza texto e imágenes nítidas incluso de cerca. La tasa de refresco llega a 120 Hz, lo que suaviza el desplazamiento en redes sociales y videojuegos.

La pantalla incorpora cristal Gorilla Glass 7i, un material resistente a caídas y rayones que protege el uso diario del equipo. El cuerpo completo pesa 159 gramos y mantiene un grosor de apenas 6 milímetros, una de las cifras más bajas de su categoría.

Ese perfil delgado no resta resistencia al equipo, porque el chasis conserva certificación IP68/IP69 contra polvo y agua. El diseño se acompaña de bocinas estéreo con sonido Dolby Atmos, un extra que mejora la reproducción de video y música.

Pantalla pOLED de 6.7 pulgadas con 120 Hz de refresco

Densidad de 446 ppi para imágenes más nítidas

Cristal Gorilla Glass 7i resistente a caídas y rayones

Cuerpo de 6 mm de grosor y 159 gramos de peso

Certificación IP68/IP69 contra agua y polvo

El Edge 70 combina pantalla pOLED y cuerpo de 6 milímetros. (Motorola)

Cámaras, batería y precio del Motorola Edge 70 con descuento

El sistema fotográfico del Motorola Edge 70 suma dos sensores traseros de 50 MP, uno principal con estabilización óptica de imagen y otro ultra angular para paisajes. La cámara frontal repite la resolución de 50 MP y facilita selfies con más detalle en distintas condiciones de luz.

La batería alcanza 4,800 mAh y soporta carga rápida de 68 W junto con carga inalámbrica de 15 W, combinación que reduce el tiempo frente al cargador. El almacenamiento interno llega a 512 GB, cifra que evita quedarse sin espacio para fotos, videos y aplicaciones.

El precio del equipo baja $2,000 pesos en su configuración tope de gama y admite pago a 18 meses sin intereses en tiendas participantes. La rebaja aplica sobre el modelo con 512 GB y 12 GB de RAM, la variante con mayor capacidad de la familia.

Cámara principal y ultra angular de 50 MP con OIS

Cámara frontal de 50 MP para selfies

Batería de 4,800 mAh con carga rápida de 68 W y carga inalámbrica de 15 W

Almacenamiento de 512 GB y 12 GB de RAM

Descuento de $2,000 pesos con pago a 18 meses sin intereses (18 MSI)

Quien evalúa un cambio de equipo puede comparar la ficha del Motorola Edge 70 con otros modelos antes de decidir, sobre todo si prioriza cámara, batería y resistencia al agua. La comparación directa con rivales como el iPhone Air ayuda a ubicar el lugar del equipo dentro de la gama alta.

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