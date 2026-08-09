Se desata balacera afuera del Metro Oceanía en la CDMX; hay heridos

Una balacera se desató muy cerca de la entrada de la estación Oceanía, de la Línea B del Metro de la CDMX. Un hombre que circulaba en un vehículo por Circuito Interior resultó con heridas de bala.

De inmediato, se registró una fuerte movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y de elementos de emergencias que atendieron a la víctima.

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¿Qué pasó en el Metro Oceanía hoy 9 de agosto?

De acuerdo con los reportes preliminares, los atacantes eran dos sujetos que también circulaban en un vehículo por la misma vía y se acercaron a la víctima, a la altura de la entrada del Metro Oceanía. Fue entonces que dispararon y lograron herirlo.

Movilización policiaca y de equipos de emergencia en Circuito Interior y Oceanía, tras reporte de persona baleada. Los responsables huyeron en moto. pic.twitter.com/SZkf08YPJz — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 9, 2026

Tras recibir el reporte de las detonaciones, las autoridades se dirigieron a la zona. Al lugar arribaron patrullas así como personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) en la ambulancia MX-409.

No obstante, los servicios de emergencia ya no hallaron en el lugar a la persona lesionada, quien se trasladó por sus propios medios a un hospital ubicado en la zona de Balbuena.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni del posible móvil de la agresión.

Se desconoce si existen personas detenidas por estos hechos.

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