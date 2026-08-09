Motorola activa su segunda ronda de descuentos para el regreso a clases: el Moto G67 baja $2,000 pesos y la promoción solo dura hasta el 19 de agosto

Una segunda ronda de descuentos marca el regreso a clases y coloca al Moto G67 de Motorola en el centro de la conversación tecnológica de agosto. El precio del equipo cae de $6,999 a $4,999 pesos, una rebaja de $2,000 pesos que aplica hasta el 19 de agosto y reduce el costo casi 30%.

El ajuste de precio llega en agosto, mes de mayor gasto en útiles y equipos electrónicos para estudiantes en México. Motorola suma facilidades de pago y envío sin costo para que la compra del Moto G67 resulte más accesible durante la temporada.

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¿Qué especificaciones trae el Moto G67 de Motorola en esta rebaja?

El Moto G67 basa su propuesta en una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución de 2,772 por 1,272 píxeles y una densidad de 450 píxeles por pulgada. La tasa de refresco alcanza los 120 hercios y el brillo máximo llega a 5,000 nits, uno de los más altos de su categoría.

Procesador Dimensity 6300 con hasta 8GB de RAM

Almacenamiento interno de 256GB

Cámara dual de 50 megapíxeles

Certificación IP64 contra salpicaduras y polvo

Certificación militar MIL-STD-810H frente a golpes y caídas

Lector de huellas lateral

Grosor de 7.33 milímetros y peso de 182 gramos

Funda protectora incluida en la caja

El procesador Dimensity 6300 trabaja junto a hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, una combinación que responde bien a tareas cotidianas como redes sociales, apuntes o edición ligera de fotos. La cámara dual de 50 megapíxeles se aloja en una isla rectangular discreta en la parte trasera del equipo.

Motorola rebaja el Moto G67 $2,000 pesos en su segunda ronda de descuentos por el regreso a clases. (Motorola)

La certificación IP64 protege al Moto G67 frente a salpicaduras y polvo, mientras la certificación militar MIL-STD-810H suma resistencia ante golpes y caídas accidentales. Con 7.33 milímetros de grosor y 182 gramos de peso, el equipo se posiciona como uno de los modelos más delgados y ligeros de Motorola en esta gama.

¿Cuánto dura la segunda ronda de descuentos de Motorola?

La segunda ronda de descuentos por la temporada escolar arranca con la rebaja directa en el precio del Moto G67 y se extiende solo hasta el 19 de agosto. Después de esa fecha, Motorola no confirma si el precio regresa a los $6,999 pesos originales.

Motorola habilita hasta 18 meses sin intereses para quienes prefieren financiar la compra del equipo en varias exhibiciones. La marca también añade envío gratuito en toda la República para las compras realizadas dentro del periodo promocional.

Agosto concentra buena parte del gasto en tecnología para estudiantes en México, por lo que la promoción llega en un momento de alta demanda de equipos accesibles. El Moto G67 se suma así a la oferta de gama media que Motorola refuerza cada año durante el regreso a clases.

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