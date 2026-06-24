Bodega Aurrera puso en remate uno de los celulares más queridos por los jóvenes y amantes de la tecnología. Se trata del iPhone 13 de Apple de 128 GB Medianoche, un dispositivo con un diseño elegante y rendimiento excepcional, que ahora tiene un costo de 8 mil 999 pesos, tras presentar un ahorro de casi 4 mil pesos.

Y es que su precio original es de 12 mil 997 pesos, pero Bodega Aurrera decidió bajar el costo casi 4 mil pesos. El iPhone 13 Apple asegura una experiencia fluida y rápida, ideal tanto estudiantes como para trabajadores por su batería de larga duración y aplicaciones multitarea.

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¿Qué ofrece el iPhone 13 de Apple?

El iPhone 13 de Apple cuenta con un Chip A15 Bionic, una pantalla con resolución de 2532 x 1170 pixeles a 460 ppp, memoria interna de 128GB, así como un sistema operativo iOS15. Es decir que cuenta con una cámara de alta calidad que captura imágenes y videos increíbles y una pantalla Retina que brinda colores vibrantes y claridad asombrosa.

Su sistema operativo facilita la multitarea y el uso de las aplicaciones más innovadoras, lo que lleva tu celular a un siguiente nivel.

¿Cómo y en dónde comprar el iPhone 13 de Apple?

El iPhone 13 Apple puede pagarse hasta en 24 meses sin intereses de 374.96 pesos en línea. Aunque su diseño en Medianoche es el favorito puedes adquirirlo en rosa, verde o blanco.

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