Con $2,300 de ahorro: Walmart pone en oferta el Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB

Si andas en la búsqueda de un celular nuevo y el Galaxy S24 Ultra estaba en tu lista, Walmart acaba de bajarle el precio. El modelo de 256 GB, que es de los más completos que tiene Samsung, ahora tiene un descuento directo de $2,300 pesos respecto a su precio habitual en la tienda.

Precio y principales características del Samsung Galaxy S24 Ultra en Walmart

El equipo pasó de $19,999 a $17,699 pesos. Si lo comparamos con lo que costó cuando salió al mercado —cercano a los $31,000 pesos—, la baja acumulada del producto en Walmart ya supera el 40%.

Este teléfono no es cualquiera. Viene con marco de titanio, ese material que usan en relojes caros, y aguanta polvo y agua gracias a la certificación IP68. La pantalla de 6.8 pulgadas se ve increíble: colores vivos, buen brillo bajo el sol y se desplaza suave gracias a los 120 Hz. Además, trae 12 GB de RAM, así que puedes tener varias apps abiertas sin que se cierren solas.

Lo de la inteligencia artificial no es solo marketing. Con Galaxy AI, el equipo ayuda a traducir llamadas en tiempo real, mejora textos que escribes o incluso organiza mejor tus fotos. Todo eso corre directamente en el teléfono, sin depender tanto de la nube.

Estas son las principales características:



Cámaras: Cuatro lentes atrás. El principal de 200 MP captura mucho detalle, incluso de noche. Hay zoom óptico de hasta 10x para acercar sin perder calidad y un ultra gran angular para paisajes.

Cuatro lentes atrás. El principal de 200 MP captura mucho detalle, incluso de noche. Hay zoom óptico de hasta 10x para acercar sin perder calidad y un ultra gran angular para paisajes. Potencia: El procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy está hecho para mover juegos pesados, editar video o trabajar con varias apps a la vez sin trabarse.

El procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy está hecho para mover juegos pesados, editar video o trabajar con varias apps a la vez sin trabarse. S Pen: El lápiz viene guardado en el mismo celular. Sirve para tomar notas rápidas, firmar documentos o usarlo como control remoto para la cámara.

El lápiz viene guardado en el mismo celular. Sirve para tomar notas rápidas, firmar documentos o usarlo como control remoto para la cámara. Batería y actualizaciones: 5,000 mAh para aguantar el día completo. Y lo mejor: Samsung promete 7 años de actualizaciones de Android y seguridad, algo poco común en el mercado.

Oferta en Walmart del Samsung S24 Ultra.|Walmart

Opciones para pagarlo y envío del producto

Para pagarlo, Walmart da opciones. Si tienes tarjeta de crédito de bancos como BBVA, Citibanamex o Santander, puedes diferirlo a 15 meses sin intereses. La mensualidad quedaría en alrededor de $1,179.93 pesos, siempre y cuando cubras los pagos a tiempo. También aceptan débito, efectivo en cajas de Walmart, Bodega Aurrera o Sam's Club, y hasta pagos con Cashi.

El envío a domicilio depende de tu código postal, pero frecuentemente hay envío gratis en compras arriba de $299 pesos. El equipo incluye garantía de un año por defectos de fábrica y puedes solicitar devolución dentro de los 30 días después de recibirlo, siguiendo los términos para electrónicos.

El Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB ya está disponible en el sitio de Walmart México con este precio promocional. Como el stock puede cambiar según la zona, conviene revisar la página para confirmar si hay unidades en tu localidad antes de decidirte.