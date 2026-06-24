¡En menos de 1000 pesos! Walmart remata Barra de Sonido Aiwa 2.0 con canales AWSBH20 y dos bocinas

El verano ya está aquí y, en medio de las vacaciones y grandes eventos deportivos, Walmart remata la Barra de Sonido Aiwa 2.0 en 790 pesos.

Se trata de una de las mejores ofertas de la temporada, debido a que su precio original es de mil 66 pesos, lo que significa un ahorro de 276 pesos.

Pero eso no es lo mejor, con algunos bancos, la tienda departamental ofrece de tres hasta 20 meses sin intereses, por lo que podrías pagarla poco a poco.

Barra de Sonido La Barra de Sonido Aiwa está en oferta en Walmart (Walmart)

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Características de la Barra de Sonido Aiwa 2.0

Esta Barra de Sonido Aiwa 2.0 está diseñada para transformar toda tu casa, no sólo tu sala y es que donde la pongas te hará sentir que tiene un cine personal, ya que tiene una potencia de 400W.

Además, tiene conectividad versátil ya que fácilmente se puede conectar a Bluetooth, HDMI, Arc, USB y auxiliares, lo que la hace compatible con televisores, computadoras, tabletas o celulares.

Está hecho para todas las edades y todas las personas, debido a que tiene una configuración sencilla y controles intuitivos, lo que hará que desde que se llegue se convierta en una pieza que no puede faltar en tu casa. De ancho mide 7.5 cm, de longitud 90 cm, de grosor 10 cm y el peso total es de sólo 10 kilos.

Y más allá de eso, tiene un diseño que queda con todos los gustos, ya que es compacto y moderno de color negro, así que nunca desentonará con tu hogar.

¿Tiene garantía la Barra de Sonido Aiwa 2.0 en Walmart?

El producto tiene garantía en Walmart o Bodega Aurrera y sólo aplica durante un año directamente con el fabricante; sin embargo, es importante leer todo lo relacionado a esto para evitar algún problema.

No obstante, si tiene algún defecto o no se ajustó a tus planes, entonces tiene devolución hasta 30 días después de recibir la Barra de Sonido.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.