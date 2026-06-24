Liverpool remata el celular Huawei Mate X6 plegable y resistente a las caídas con cámara de 50 MP y HarmonyOS

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones plegables premium. El Huawei Mate X6 plegable con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento —el flagship plegable de Huawei lanzado en México en enero de 2025— pasó de $39,999 a $25,999.35 pesos, lo que representa un ahorro directo de $13,999.65 pesos sobre el precio de catálogo.
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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 13 meses sin intereses de $1,999.95 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece el Huawei Mate X6 plegable frente a otros smartphones premium
El Huawei Mate X6 es el flagship plegable de Huawei dentro de la familia Mate y se posiciona como propuesta premium dentro del segmento de smartphones con pantalla flexible. La diferencia técnica frente a sus competidores directos —Samsung Galaxy Z Fold6 y Honor Magic V3— se concentra en cuatro áreas: doble pantalla OLED LTPO con frecuencia adaptativa de 1-120 Hz para experiencia visual fluida con bajo consumo de batería, cámara principal de 50 MP con apertura variable y estabilización óptica para fotografía profesional, certificación IPX8 para resistencia al agua a profundidades de hasta 2 metros, y Cristal Kunlun Glass de 2ª Generación con pantalla interior de fibra de carbono con resistencia a la extrusión de 380 GPa.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Huawei México para el Mate X6:
- Tipo de smartphone: plegable con diseño de libro y bisagra de cuatro curvas.
- Pantalla externa (cubierta): OLED de 6.45 pulgadas con resolución FullHD+ (2,440 x 1,080 píxeles), frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz y brillo pico de 2,500 nits.
- Pantalla interna (principal): OLED flexible de 7.93 pulgadas con resolución QHD+ (2,440 x 2,240 píxeles), frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz y brillo pico de 1,800 nits.
- Tecnología de pantalla: HUAWEI X-True™ con HDR Vivid para colores precisos y rango dinámico amplio.
- Protección de pantalla: Cristal Kunlun Glass de 2ª Generación en pantalla externa para mayor resistencia a caídas y rayones. La pantalla interior está reforzada con fibra de carbono con resistencia a la extrusión de 380 GPa.
- Procesador: Kirin 9020 fabricado por HiSilicon (Huawei).
- RAM: 12 GB.
- Almacenamiento: 512 GB (versión cubierta en la oferta de Liverpool); también disponible en 1 TB.
- Cámara principal: sistema triple con sensor de 50 MP con apertura variable (f/1.4-f/4.0) y estabilización óptica de imagen (OIS), sensor ultra gran angular de 40 MP y telefoto de 48 MP con zoom óptico 4x, zoom de calidad óptica 10x y digital hasta 100x.
- Cámara frontal: disponible en pantalla externa para selfies, además de la posibilidad de usar las cámaras traseras al desplegar el equipo.
- Video: grabación 4K con estabilización avanzada.
- Batería: 5,110 mAh con carga rápida HUAWEI SuperCharge de hasta 66W con cable y carga inalámbrica HUAWEI SuperCharge de hasta 50W.
- Resistencia al agua: certificación IPX8 para sumersión en agua hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos.
- Sistema operativo: HarmonyOS 4.3 (sistema operativo propio de Huawei, no Android), con tienda de aplicaciones AppGallery integrada.
- Conectividad: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Tipo-C, GPS dual.
- Multitarea: capacidad de ejecutar hasta tres aplicaciones simultáneamente en la pantalla interna desplegada.
- Dimensiones plegado: 156.6 x 73.78 x 9.9 mm.
- Dimensiones desplegado: 156.6 x 144.04 x 4.6 mm.
- Peso: 239 gramos.
- Colores: Negro y Rojo (acabado de piel sintética vegana), Gris (acabado de fibra vegana con diseño de polvo de estrellas).
Forma de envío en Liverpool y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Huawei México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Mi Huawei para acceso a soporte técnico inmediato y servicios de la marca. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo y la compatibilidad de las aplicaciones del sistema HarmonyOS antes de comprometer la compra.
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