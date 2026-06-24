Liverpool remata el celular Huawei Mate X6 plegable y resistente a las caídas con cámara de 50 MP y HarmonyOS

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones plegables premium. El Huawei Mate X6 plegable con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento —el flagship plegable de Huawei lanzado en México en enero de 2025— pasó de $39,999 a $25,999.35 pesos, lo que representa un ahorro directo de $13,999.65 pesos sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 13 meses sin intereses de $1,999.95 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Huawei Mate X6 plegable frente a otros smartphones premium

El Huawei Mate X6 es el flagship plegable de Huawei dentro de la familia Mate y se posiciona como propuesta premium dentro del segmento de smartphones con pantalla flexible. La diferencia técnica frente a sus competidores directos —Samsung Galaxy Z Fold6 y Honor Magic V3— se concentra en cuatro áreas: doble pantalla OLED LTPO con frecuencia adaptativa de 1-120 Hz para experiencia visual fluida con bajo consumo de batería, cámara principal de 50 MP con apertura variable y estabilización óptica para fotografía profesional, certificación IPX8 para resistencia al agua a profundidades de hasta 2 metros, y Cristal Kunlun Glass de 2ª Generación con pantalla interior de fibra de carbono con resistencia a la extrusión de 380 GPa.

Huawei Mate X6 OLED en Liverpool Ahorro directo de casi $14.000. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Huawei México para el Mate X6:

Tipo de smartphone: plegable con diseño de libro y bisagra de cuatro curvas.

plegable con diseño de libro y bisagra de cuatro curvas. Pantalla externa (cubierta): OLED de 6.45 pulgadas con resolución FullHD+ (2,440 x 1,080 píxeles), frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz y brillo pico de 2,500 nits .

OLED de 6.45 pulgadas con resolución FullHD+ (2,440 x 1,080 píxeles), frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz y brillo pico de . Pantalla interna (principal): OLED flexible de 7.93 pulgadas con resolución QHD+ (2,440 x 2,240 píxeles), frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz y brillo pico de 1,800 nits.

OLED flexible de con resolución QHD+ (2,440 x 2,240 píxeles), frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1-120 Hz y brillo pico de 1,800 nits. Tecnología de pantalla: HUAWEI X-True™ con HDR Vivid para colores precisos y rango dinámico amplio.

con HDR Vivid para colores precisos y rango dinámico amplio. Protección de pantalla: Cristal Kunlun Glass de 2ª Generación en pantalla externa para mayor resistencia a caídas y rayones. La pantalla interior está reforzada con fibra de carbono con resistencia a la extrusión de 380 GPa .

en pantalla externa para mayor resistencia a caídas y rayones. La pantalla interior está reforzada con . Procesador: Kirin 9020 fabricado por HiSilicon (Huawei).

Kirin 9020 fabricado por HiSilicon (Huawei). RAM: 12 GB .

. Almacenamiento: 512 GB (versión cubierta en la oferta de Liverpool); también disponible en 1 TB.

(versión cubierta en la oferta de Liverpool); también disponible en 1 TB. Cámara principal: sistema triple con sensor de 50 MP con apertura variable (f/1.4-f/4.0) y estabilización óptica de imagen (OIS), sensor ultra gran angular de 40 MP y telefoto de 48 MP con zoom óptico 4x , zoom de calidad óptica 10x y digital hasta 100x.

sistema triple con sensor de (f/1.4-f/4.0) y estabilización óptica de imagen (OIS), sensor ultra gran angular de y telefoto de , zoom de calidad óptica 10x y digital hasta 100x. Cámara frontal: disponible en pantalla externa para selfies, además de la posibilidad de usar las cámaras traseras al desplegar el equipo.

disponible en pantalla externa para selfies, además de la posibilidad de usar las cámaras traseras al desplegar el equipo. Video: grabación 4K con estabilización avanzada.

grabación 4K con estabilización avanzada. Batería: 5,110 mAh con carga rápida HUAWEI SuperCharge de hasta 66W con cable y carga inalámbrica HUAWEI SuperCharge de hasta 50W .

con carga rápida HUAWEI SuperCharge de hasta y carga inalámbrica . Resistencia al agua: certificación IPX8 para sumersión en agua hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos.

certificación para sumersión en agua hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos. Sistema operativo: HarmonyOS 4.3 (sistema operativo propio de Huawei, no Android ), con tienda de aplicaciones AppGallery integrada.

(sistema operativo propio de Huawei, ), con tienda de aplicaciones integrada. Conectividad: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Tipo-C, GPS dual.

WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Tipo-C, GPS dual. Multitarea: capacidad de ejecutar hasta tres aplicaciones simultáneamente en la pantalla interna desplegada.

capacidad de ejecutar hasta en la pantalla interna desplegada. Dimensiones plegado: 156.6 x 73.78 x 9.9 mm.

156.6 x 73.78 x 9.9 mm. Dimensiones desplegado: 156.6 x 144.04 x 4.6 mm.

156.6 x 144.04 x 4.6 mm. Peso: 239 gramos.

239 gramos. Colores: Negro y Rojo (acabado de piel sintética vegana), Gris (acabado de fibra vegana con diseño de polvo de estrellas).

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Huawei México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Mi Huawei para acceso a soporte técnico inmediato y servicios de la marca. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo y la compatibilidad de las aplicaciones del sistema HarmonyOS antes de comprometer la compra.

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