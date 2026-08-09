Muere joven influencer tras polémica por ENHYPEN; investigan ciberacoso

Mina Chan, una joven influencer japonesa, murió durante una transmisión en vivo tras verse envuelta en una polémica tras un concierto de la agrupación de K-pop, ENHYPEN.

Las autoridades localizaron el cuerpo de la influencer, luego de recibir llamadas de alerta de los seguidores de la famosa. Te contamos los detalles del caso.

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¿Cómo murió la influencer japonesa Mina Chan?

La influencer japonesa Mina Chan, de solo 26 años, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok. La joven se encontraba en una vivienda en Corea del Sur cuando comenzó el directo.

Durante la transmisión, la joven influencer y fan de ENHYPEN apareció llorando y habló con sus seguidores acerca del difícil momento que estaba viviendo. En los últimos días, Mina Chan había sido blanco de un fuerte ataque cibernético. La influencer estaba recibiendo numerosos comentarios negativos derivados de su comportamiento como fan durante uno de los conciertos de su grupo de K-pop favorito.

Tras una angustiante charla con sus seguidores de TikTok, la joven se colocó una soga alrededor del cuello. En ese instante, los internautas alertaron a las autoridades. En el video viral se vio caer a la joven aparentemente desmayada con la cuerda en el cuello. Más tarde, las autoridades confirmaron la muerte de la creadora de contenido.

La polémica con ENHYPEN que habría generado ciberacoso en contra de Mina Chan

Mina Chan era una influencer muy conocida dentro del fandom de ENHYPEN. En días previos a su muerte, la creadora de contenido había acudido a un concierto de la famosa agrupación, donde intentó entregar un girasol a Sunoo para que se lo hiciera llegar a Ni-ki, lo cual no se concretó y generó reacciones divididas en redes.

Más tarde, durante un en vivo, Ni-ki comentó de forma general su incomodidad con actitudes que buscan protagonismo personal durante las presentaciones.

Tras lo ocurrido, la agencia BELIFT LAB aclaró que las palabras del artista fueron una observación general y rechazó que existiera alguna relación directa o intención de incitar al hostigamiento en contra de Mina Chan.

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