Lady Paquete se disculpa y devuelve celular que robó a repartidor en Coacalco: “Tuvo un arranque”

Lady Paquete se convirtió en tendencia este fin de semana, luego de que le robara el celular a un repartidor que creía que tenía su paquete y no se lo quería entregar. En un nuevo video viral, se puede ver que la adulta mayor ya se disculpó y también regresó el smartphone. Te contamos los detalles de este caso viral.

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¿Qué hizo la Lady Paquete en Coacalco, Edomex?

Un video viral mostró el nacimiento de Lady Paquete, una adulta mayor que salió de su domicilio para recoger un paquete. Sin embargo, la señora coincidió con un repartidor que esperaba a otra persona para entregarle su paquetería.

Al verlo, la señora comenzó a exigirle que le entregará el paquete. Aunque el repartidor le explicó que ese producto no era para ella, la adulta mayor comenzó a reclamarle con gritos e insultos.

“¿Si sabes entender? Te dije portón negro, a un lado de la tortillería, ¿sabes español?“, gritaba la mujer.

Identifican a #LadyPaquete



Una mujer en #Coacalco, conocida en redes como “Lady Paquete”, habría agredido a un repartidor y le arrebató su celular tras intentar apoderarse de un pedido que no le pertenecía.



El trabajador recuperó su dispositivo con apoyo de policías, luego de… pic.twitter.com/Ho7bH9UQ7v — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 9, 2026

Fue entonces, que el repartidor comenzó a grabar la discusión con la señora. En un momento, la adulta mayor le arrebató el celular de trabajo al repartidor y se lo llevó a su domicilio en el municipio de Coacalco. El video fue compartido en TikTok por el usuario @driverik150, con el hashtag “Lady Paquete”.

Lady Paquete ofrece disculpas y regresa el celular a repartidor

Tras lo ocurrido, el repartidor solicitó la intervención de la policía municipal de Coacalco, quienes acudieron a buscar a la adulta mayor a su domicilio. Al llegar fueron recibidos por la hija de la mujer, quien devolvió el celular al repartidor.

“Es un mal entendido, yo soy su hija (...) tuvo un arranque y le quitó el celular”, explicó la mujer.

Los oficiales le explicaron al repartidor que podía proceder legalmente por la agresión que sufrió; sin embargo, el joven solo pidió que la adulta mayor saliera a disculparse.

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