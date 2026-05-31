Liverpool anuncia venta nocturna en junio antes del Día del Padre: pantallas Samsung con hasta 50% de descuento

Apenas se cierre el Hot Sale 2026 —que termina el 2 de junio—, Liverpool activará su segunda Venta Nocturna del año con la mira puesta directamente en el Día del Padre. La tienda departamental confirmó que el evento se realizará del viernes 5 al domingo 7 de junio, con descuentos en tecnología, línea blanca, moda, muebles, videojuegos y electrodomésticos, además de financiamiento extendido a meses sin intereses con tarjetas participantes. Para los compradores que ya tienen en la mira una pantalla nueva para ver el Mundial 2026 o regalar a papá, el segmento de televisores Samsung asoma como uno de los más fuertes de la edición.

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Cuándo es la segunda Venta Nocturna Liverpool 2026

Las fechas confirmadas son viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio, justo una semana antes del Día del Padre 2026, que se celebra el domingo 15 de junio. La elección de la ventana no es casual: Liverpool tradicionalmente programa esta edición para que los compradores tengan tiempo de adquirir el regalo, recibir envío o pasar a recoger en tienda, y aún así llegar puntuales a la fecha familiar.

El evento competirá de frente con el cierre del Hot Sale 2026, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) del 25 de mayo al 2 de junio. La superposición de ventanas es estratégica: Liverpool busca capturar al comprador que aún no decidió, prolongando el ciclo de descuentos durante diez días corridos en lugar de cerrarlo con el Hot Sale.

Pantallas Samsung: el segmento que llega con más impulso

Aunque Liverpool aún no publica el catálogo completo de la edición, los descuentos del cierre del Hot Sale ya dan una pista clara de hacia dónde se moverá la oferta. La categoría pantallas Samsung llega con momentum especialmente fuerte: en las últimas dos semanas el retailer aplicó rebajas que rondaron entre el 30% y el 46% sobre el precio de catálogo en modelos como la Samsung QLED Q6F de 75 pulgadas (30% de descuento, $21,989 desde $31,459 con seis meses sin intereses) y el Samsung Galaxy A56 5G (43% de descuento, $7,999 desde $13,999). Históricamente, las Ventas Nocturnas de Liverpool han tocado descuentos del orden del 50% en categorías selectas de tecnología, lo que abre la posibilidad de ofertas todavía más agresivas durante el fin de semana del 5 al 7 de junio.

Pantalla 75 pulgadas Samsung MiniLed Cuenta con tecnología Motion Xcelerator, diseñada para suavizar las transiciones de imagen en escenas de acción o deportes. (Gemini)

Los modelos Samsung que han concentrado tráfico durante el Hot Sale incluyen:

Líneas QLED 4K (Q6F, Q7F) : paneles Quantum Dot con Vision AI y procesador Q4, en formatos de 50, 55, 65 y 75 pulgadas.

: paneles Quantum Dot con Vision AI y procesador Q4, en formatos de 50, 55, 65 y 75 pulgadas. Líneas Crystal UHD : opción de entrada al catálogo Samsung 4K con sistema Tizen y conectividad SmartThings, en formatos de 50 a 85 pulgadas.

: opción de entrada al catálogo Samsung 4K con sistema Tizen y conectividad SmartThings, en formatos de 50 a 85 pulgadas. Líneas Neo QLED : gama premium con Quantum Mini LED, 144 Hz nativos y procesador Neural Quantum, históricamente con descuentos menos agresivos pero presentes en cuponeras de Venta Nocturna.

: gama premium con Quantum Mini LED, 144 Hz nativos y procesador Neural Quantum, históricamente con descuentos menos agresivos pero presentes en cuponeras de Venta Nocturna. Líneas OLED (S85F, S90F, S95F): gama de píxeles autoiluminados con negros perfectos, candidatas naturales a aparecer con descuentos directos durante el evento.

Formas de pago y promociones extendidas

Liverpool habilitará durante la Venta Nocturna los esquemas habituales del retailer, con énfasis en clientes que paguen con tarjeta Liverpool VISA o tarjeta Liverpool Premium Card: descuentos adicionales sobre el precio rebajado, planes a meses sin intereses extendidos a 18, 20 o 24 cuotas según producto y bonificaciones en monedero electrónico.

Los demás métodos de pago aceptados incluyen tarjetas de crédito bancarias (Citibanamex, BBVA, Banorte, Santander, HSBC y otros emisores participantes), tarjetas de débito, PayPal, depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven, además de pago contra entrega en pedidos seleccionados. Los beneficios pueden variar según la promoción vigente del día y del producto específico.

Horarios y canales de compra

Las tiendas físicas Liverpool operarán durante su horario habitual de 11:00 a 21:00 horas del viernes 5 al domingo 7 de junio. La compra en línea estará disponible las 24 horas del día durante los tres días del evento a través del sitio web oficial y la aplicación Liverpool Pocket, donde las ofertas suelen mantenerse activas durante toda la jornada digital.

Liverpool también habilita los servicios de entrega a domicilio, Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil con notificaciones de cuponera y descuentos personalizados según historial de compra. Los consumidores que ya tienen artículos en su carrito desde el Hot Sale pueden conservarlos: los precios suelen actualizarse automáticamente cuando inicia la nueva ventana de descuentos, sin necesidad de volver a buscar el producto.

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