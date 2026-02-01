Hora exacta en el que termina la Gran Barata de Liverpool este 2 de febrero

¡Todavía hay tiempo! Le quedan pocas horas a la Gran Barata de Liverpool 2026, por lo que si estabas pensando en aprovechar una oferta, te recomendamos que tomes en cuenta la hora exacta en la que termina esta temporada de promociones.

La promoción más esperada por los clientes de Liverpool inicia a finales de diciembre y llega a su fin en el mes de febrero. Y, para que no te pierdas los descuentos, en adn Noticias, te contamos a qué hora termina la Gran Barata de Liverpool. ¡Anótale!

¿Cuándo se acaba la Gran Barata de Liverpool 2026?

La Gran Barata de Liverpool es una temporada de ofertas que la tienda activa a finales de año y que los clientes esperan con gran emoción porque se ofrecen descuentos imperdibles de hasta el 60% en una gran variedad de productos desde celulares, zapatos, ropa, belleza, muebles, juguetes, entre muchos otros.

Pero eso no es todo, además de los descuentos, Liverpool le ofrece a sus clientes facilidades de pago como 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses para quienes cuenten con la tarjeta de crédito de la tienda departamental o tarjetas de bancos participantes.

Lamentablemente, la Gran Barata de Liverpool está a punto de llegar a su fin este lunes 2 de febrero, en pleno Día de la Candelaria.

Hora exacta en que termina la Gran Barata en línea y en tienda

Pero, no te preocupes, aún te quedan unas horas para aprovechar las rebajas de Liverpool. Aunque las ofertas terminan este 2 de febrero, las ofertas están disponibles hasta que se acabe el día. Te contamos a qué hora exacta se termina la Gran Barata de Liverpool .

En tienda física: La Gran Barata de Liverpool termina a las 21:00 horas en que cierra la tienda.

La Gran Barata de Liverpool termina a las en que cierra la tienda. En línea: Los descuentos de Liverpool estarán disponibles en línea hasta las 23:59 horas.

Así que ya lo sabes, la Gran Barata de Liverpool no se acaba hasta que se acaba, aprovecha para adquirir esos productos que deseas a precios regalados.

