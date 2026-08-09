Motorola pone en rebaja el celular Razr 70 plegable de 256 GB con 16% de descuento y hasta 18 MSI

La empresa Motorola reduce el precio de su celular plegable Razr 70 con 256 GB de almacenamiento. El descuento aplica sobre el modelo disponible en la página oficial de Motorola, que combina formato compacto con especificaciones de gama media-alta. El ahorro llega al 16% sobre el precio original, y la compra puede pagarse hasta en 18 meses sin intereses. El equipo integra pantalla externa de 3.6 pulgadas, cámaras duales de 50 MP y batería de 4800 mAh.

La promoción corresponde a una oferta comercial de Motorola distribuida a través de su página oficial, vigente por tiempo limitado según el proveedor. El precio con descuento y el esquema de meses sin intereses estarán disponibles hasta el miércoles 19 de agosto.

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¿Qué trae el Motorola Razr 70 plegable de 256 GB con descuento y 18 MSI?

El Motorola Razr 70 cierra en 73.99 x 88.08 milímetros y pesa 188.4 gramos. Cabe con facilidad en bolso o bolsillo gracias a su formato plegable compacto. Al abrirlo, el equipo alcanza 73.99 x 171.30 milímetros, un tamaño pensado para el uso con una sola mano disponible en el sitio oficial de Motorola.

Además, el cristal Corning Gorilla Glass 7 refuerza la resistencia de la pantalla frente a golpes cotidianos. El modo Flex View aprovecha el diseño plegable para funcionar como soporte propio. El usuario apoya el equipo en cualquier superficie y toma fotos o videos grupales sin usar tripié.

Estas son otras de sus principales características:

Pantalla Extreme AMOLED de 6.9 pulgadas al abrir el equipo

Pantalla externa de 3.6 pulgadas para responder mensajes sin desplegar el teléfono

Cámaras traseras duales de 50 MP con lente ultra gran angular y Macro Vision

Cámara frontal de 32 MP para videollamadas y selfies

Procesador MediaTek Dimensity 7450X con 12 GB de RAM y tecnología RAM Boost

Batería de 4800 mAh con carga TurboPower de 30 W y carga inalámbrica de 15 W

Bisagra reforzada con titanio y protección IP48 contra polvo y salpicaduras

Motorola ofrece 18 meses sin intereses para este modelo de gama alta. (Motorola)

¿Por qué el Razr 70 de 256 GB es la versión más buscada en Telcel?

La versión con 256 GB de almacenamiento combina el formato plegable con espacio suficiente para fotos en alta resolución y video 4K. Motorola posiciona este modelo como el de mayor demanda dentro de la gama Razr disponible en Telcel.

El procesador MediaTek Dimensity 7450X ofrece desempeño estable en multitarea y en apps de entretenimiento. La tecnología RAM Boost optimiza el rendimiento mediante inteligencia artificial, sin intervención manual del usuario.

En audio, el equipo integra dos altavoces con Dolby Atmos para mejorar la claridad en música, llamadas y contenido multimedia. La batería de 4800 mAh permite más de un día de uso con una sola carga, según especificaciones del fabricante.

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