Las y los amantes de la tecnología deben aprovechar una oferta imperdible en Liverpool, la tienda lanzó una importante promoción en el celular de gama alta Samsung Galaxy S25 FE Dynamic de 128GB.

El Samsung Galaxy S25 FE cuenta con una espectacular pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Ofrece una experiencia visual inmersiva, colores vibrantes y negros profundos, ideal para el consumo multimedia y contenido dinámico.

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Samsung Galaxy S25 FE Dynamic precio

El dispositivo, cuyo precio regular es de 15 mil 499 pesos, ahora puede adquirirse por 9 mil 599.20 pesos, lo que representa un ahorro de 5 mil 899.80 pesos; cerca del 38% de descuento.

Además, Liverpool ofrece la posibilidad de pagar el equipo hasta en 48 meses sin intereses, con mensualidades desde 249.98 pesos. Está disponible en tres colores:

Navy

Jet Black

Icy Blue

Samsung Galaxy S25 FE Dynamic características

Tipo de Panel: Dynamic AMOLED 2XTamaño: 6.7 pulgadas

Resolución: Full HD+ (2340 x 1080 píxeles)

Fluidez: Tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz

Esta tecnología permite un desplazamiento sumamente fluido, animaciones responsivas y un brillo excelente para visualizar la pantalla bajo la luz directa del sol.

Cámaras:

Principal: 50 MP (f/1.8) con estabilización óptica (OIS).

Telefoto: 12 MP (f/2.2) con zoom óptico 3x y OIS.

Ultra Gran Angular: 8 MP (f/2.4).

Cámara Frontal: 12 MP (f/2.2).

Batería: 4,900 mAh con soporte de carga rápida de 45 W.

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