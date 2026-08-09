La importante razón por la que se deben pintar líneas blancas en las ventanas

Si has visto ventanas con líneas blancas sobre el cristal, no necesariamente se trata de una decoración. Esta práctica puede ayudar a evitar que las aves choquen contra las ventanas, un problema causado por la transparencia y los reflejos del vidrio.

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¿Por qué los pájaros chocan con los vidrios?

Las aves puedes confundir el reflejo de árboles o del cielo con un espacio abierto y volar directamente hacia el cristal. Si hay ventanas en ambos lados de una casa o edificio, el ave ve el otro lado y cree que puede cruzar volando.

Colocar marcas visibles permite que identifiquen el obstáculo y cambien su trayectoria.

Investigaciones sobre el tema señalan que la cantidad, separación y orientación de las marcas son importantes. Por ello, unas cuantas líneas aisladas podrían no ser suficientes.

¿Cómo colocar marcas en las ventanas para que las aves no choquen?

American Bird Conservancy recomienda colocar las señales en la parte exterior del vidrio y mantenerlas relativamente juntas o con poca separación entre ellas para que sean visibles para las aves.

También pueden utilizarse cintas, películas especiales, puntos adhesivos o mosquiteros.

Asimismo, se puede usar cortinas o persianas parcialmente cerradas para disminuir el efecto espejo.

Evita colocar elementos que las atraigan como nectarios, bebederos o semilleros.

De esta forma, una sencilla modificación en las ventanas puede contribuir a reducir las colisiones y proteger a las aves.

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