El Samsung Galaxy A07 de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria es el celular que Bodega Aurrerá está rematando a solo $1,639.00 pesos, cuyo precio original era de $2,599.00 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Con un descuento de $960.00 pesos, este celular es excelente como gama de entrada, lo que significa que es un equipo con las presentaciones más básicas para realizar tareas cotidianas, pero a un precio prácticamente regalado.

Samsung Galaxy A07 Este celular realmente está pensado para personas que solo disfrutan de redes sociales y tareas básicas. (Samsung)

La versión de Bodega Aurrerá tiene un diseño en color violeta y la opción de hasta 18 mensualidades fijas de solo $159.35 pesos.

¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy A07?

Este equipo es ideal para tareas diarias o para fungir como teléfono secundario, ya que combina una batería duradera y un diseño que resiste el uso rudo a un precio realmente bajo.

Entre sus ventajas, te podemos decir que tiene una batería de 5000 mAh que puede durar de 1 a 2 días dependiendo de su uso, además de tener una carga rápida de 25 W que va del 0 al 100% en 1 hora y 5 minutos.

En cuanto a su potencia, la garantía de los Samsung es tener un rendimiento fluido para todas las aplicaciones de redes sociales y de uso diario como mensajería, llamadas, calculadora, etc.

Asimismo, ofrece una pantalla amplia para ver todo el contenido multimedia que quieras en sus 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, lo que permite una transición fluida al navegar por TikTok o YouTube.

Finalmente, y a diferencia de otros equipos económicos, incluye la certificación contra salpicaduras de agua y polvo, con un soporte de actualizaciones de hasta 6 años que te garantizará que el equipo te funcione al 100% por bastante tiempo.

Sin embargo, sí debemos destacar las limitaciones de este Samsung, como su memoria limitada que se puede llenar rápido si instalas muchas aplicaciones o guardas muchos archivos, este celular no está hecho para tener información vasta almacenada.

Aunque los 4 GB de RAM te servirán para navegar bien en Facebook, Instagram y TikTok, si intentas abrir demasiadas apps al mismo tiempo, el equipo se ralentizará.