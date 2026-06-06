Samsung remata Galaxy A16, perfecto para ver TikTok y tomar fotos

El Samsung Galaxy A16 es un celular de gama media diseñado para realizar tareas cotidianas como estar en redes sociales y consumir contenido multimedia además de tomar fotografías casuales que no requieren un enfoque más profesional.

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Una de sus principales fortalezas es la relación calidad-precio que ofrece, que con su remate en Amazon que tiene un 10% de descuento y queda en solo $2,599.00 pesos con opción a pagar a 15 mensualidades de $173.26 pesos BBVA.

¿Por qué comprar el Samsung Galaxy A16?

A pesar de ser un teléfono “barato” tiene una experiencia fluida con un soporte te actualizaciones de software de hasta 6 años; cuenta con una amplia pantalla FHD+ de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED y tasa de refresco de 90Hz, ideal para ver series y estar en TikTok.

Asimismo, su fotografía y video cuenta con una cámara ultra gran angular, perfecta para capturar tus recuerdos diarios en una buena definición.

Finalmente, para su rendimiento diario cuenta con un procesador ágil y una batería de 5,000 mAh que dura de 1 a 2 días; además de permitir funciones multitarea en una pantalla dividida o ventanas flotantes para gestionar redes sociales, correos y tu música favorita al mismo tiempo.