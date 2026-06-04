Costco remata la pantalla Samsung Crystal UHD de 98 pulgadas: el formato más grande de Samsung al alcance de socios

Costco sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes registradas en lo que va del año para pantallas Samsung de formato monumental. La Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 98 pulgadas, modelo UN98DU9000FXZX pasó de $41,999 a $32,999 pesos para socios con membresía vigente, lo que representa un ahorro directo de $9,000 pesos y equivale al 21% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa una pantalla Samsung de casi dos metros y medio de ancho por debajo de los $33,000 pesos, un rango donde compiten directamente las pantallas de 85 pulgadas de líneas QLED y Neo QLED de otros retailers.

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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx.

Qué ofrece la línea Crystal UHD DU9000 de Samsung en formato 98 pulgadas

El Samsung Crystal UHD DU9000 es uno de los modelos tope dentro de la familia Crystal UHD 2024 de Samsung y, en formato 98 pulgadas, representa una de las pantallas LCD más grandes del catálogo Samsung en México. La diferencia técnica frente a la línea de entrada Crystal UHD U8000F —cubierta recientemente en Sam’s Club— se concentra en cuatro áreas: tasa de refresco nativa, conectividad HDMI, procesamiento de imagen y formato máximo.

Samsung Pantalla 98 pulgadas UHD 4K en Costco (Costco)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla: Crystal UHD 4K de 98 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada.

Crystal UHD 4K de 98 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con escalado inteligente que convierte videos de baja resolución a UHD.

Crystal Processor 4K con escalado inteligente que convierte videos de baja resolución a UHD. HDR: HDR+ con Supreme UHD Dimming que ajusta el brillo escena por escena para mejorar el contraste.

HDR+ con Supreme UHD Dimming que ajusta el brillo escena por escena para mejorar el contraste. Tasa de refresco: 120 Hz nativos con Motion Xcelerator —característica que la diferencia de la mayoría de líneas Crystal UHD inferiores, que se quedan en 60 Hz nativos—.

con Motion Xcelerator —característica que la diferencia de la mayoría de líneas Crystal UHD inferiores, que se quedan en 60 Hz nativos—. Conectividad HDMI: 3 puertos HDMI 2.1 FRL (uno con eARC) para consolas de nueva generación y compatibilidad con 4K a 120 Hz.

(uno con eARC) para consolas de nueva generación y compatibilidad con 4K a 120 Hz. Conectividad adicional: 2 puertos USB, WiFi 5, Bluetooth, Ethernet, soporte para SmartThings, Apple AirPlay, Alexa y Google Assistant.

2 puertos USB, WiFi 5, Bluetooth, Ethernet, soporte para SmartThings, Apple AirPlay, Alexa y Google Assistant. Audio: Object Tracking Sound, Adaptive Sound y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

Object Tracking Sound, Adaptive Sound y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: Tizen Smart TV con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus.

Tizen Smart TV con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus. Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM) y Game Bar para ajuste rápido de parámetros en consolas de nueva generación.

Auto Low Latency Mode (ALLM) y Game Bar para ajuste rápido de parámetros en consolas de nueva generación. Diseño: marco delgado, dimensiones de 218 cm de ancho por 124.5 cm de alto sin base, peso de 51.8 kg sin base.

marco delgado, dimensiones de 218 cm de ancho por 124.5 cm de alto sin base, peso de 51.8 kg sin base. Distancia de visualización recomendada por Samsung: 3 metros, consistente con la disposición habitual de salas amplias en hogares mexicanos.

Para socios Costco que ya consideraban renovar la pantalla del centro de entretenimiento principal con la mira puesta en cine en casa, transmisiones deportivas o gaming en consolas PS5 y Xbox Series X, el DU9000 98″ representa una de las ventanas de oportunidad más fuertes documentadas en el catálogo Samsung del retailer en lo que va del año en formato XL.

Forma de envío y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente; por las dimensiones del empaque (más de 2.18 metros de ancho), Costco recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en primer piso, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Costco para pantallas de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye tres años de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía.

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