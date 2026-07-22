Asesinan al alcalde de Temoac, Valentín Lavín: comando irrumpe en Palacio Municipal

La violencia política volvió a sacudir a México y en especial al estado de Morelos; esto luego de que Valentín Lavín Moreno, presidente municipal de Temoac, fuera asesinado durante la jornada de este miércoles 22 de julio.

Un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Temoac y abrió fuego en su contra.

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Ataque contra el alcalde de Temoac

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el ataque contre el edil ocurrió alrededor del mediodía. Tras dispararle, los agresores escaparon en una motocicleta con dirección a la comunidad de Popotlán, lo que desató un fuerte operativo de seguridad en la región.

#AlMomento | Se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en #Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del presidente municipal de esa localidad. Seguiremos informando por las vías institucionales. — Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Morelos (@MesaCSPMor) July 22, 2026

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica y trasladarlo de emergencia a un hospital; sin embargo, durante el trayecto confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía Regional de Oriente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos, realizaron las diligencias correspondientes dentro de Palacio Municipal para iniciar la carpeta de investigación y levantamiento del cuerpo,

La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos, informó que se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables del homicidio.

Alcalde Valentín Lavín ya había sufrido de un ataque

Cabe recordar que el alcalde Valentín Lavín Moreno ya había sobrevivido a un ataque armado registrado durante la njornada del 31 de enero de 2026, cuando fue agredido en una gasolinera ubicada sobre la Carretera Federal México-Oaxaca, en la comunidad de Amayuca.

Ahora, con este nuevo atentado que terminó con la vida del alcalde, se reaviva la preocupación acerca de la seguridad de los funcionarios públicos en el estado de Mrelos y en el resto del país.

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