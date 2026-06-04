Walmart cuenta con un amplio catálogo de promociones, por lo que los consumidores podrán renovar su centro de entretenimiento al estar en rebaja la pantalla Samsung 75 pulgadas MiniLed M70H 4K Smart TV.

El descuento es superior a los 5 mil pesos. El dispositivo destaca por su gran tamaño, resolución 4K Ultra HD y funciones Smart TV, características que lo convierten en una gran opción.

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Pantalla Samsung 75 pulgadas precio

El televisor, cuyo precio regular es de 19 mil 999 pesos, se encuentra disponible por 14 mil 990 pesos, lo que representa un ahorro de 5 mil pesos para los compradores.

Asimismo, Walmart ofrece la posibilidad de adquirir el equipo hasta en 24 meses sin intereses, con pagos mensuales de 624.58 pesos, de esta forma se facilita el acceso a una pantalla de gran formato sin afectar el bolsillo.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Pantalla Samsung 75 pulgadas características

Esta pantalla ofrece una experiencia inmersiva ideal para espacios amplios. Cuenta con resolución 4K Ultra HD, escalado con IA y sistema operativo Tizen.

Motor de Imagen Mini LED: Utiliza un procesador especializado para gestionar la retroiluminación y optimizar la calidad visual en resolución 4K. Gestión de Iluminación: Incorpora Mini LED HDR y un sistema de atenuación suprema (Supreme Mini LED Dimming) para mejorar el contraste y el detalle en zonas oscuras y brillantes. Optimización de Contraste: Incluye un potenciador de contraste dedicado para generar imágenes con mayor profundidad y realismo. Fluidez de Movimiento: Cuenta con tecnología Motion Xcelerator, diseñada para suavizar las transiciones de imagen en escenas de acción o deportes. Escalado de Imagen: Integra funciones de 4K Upscaling para mejorar la nitidez de contenidos que originalmente tienen una resolución inferior — se lee en la descripción del producto.

Resolución: 4K (3,840 x 2,160)

Tecnología de la Pantalla: Mini-LED

Frecuencia de Actualización: 60 Hz

Tipo de Televisión: Televisores 4K Ultra HD

Altura (sin soporte): 95.78 cm

Profundidad (sin base): 7.7 cm

Entradas y salidas: HDMI

Se trata de una opción atractiva para quienes buscan disfrutar de películas, series, videojuegos y eventos deportivos. ¡Aprovecha la promoción!

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