Liverpool tiene en oferta una caminadora plegable de NordicTrack, pensada para entrenar en casa sin ocupar demasiado espacio: Esto es lo que ofrece la tienda por el equipo

La Caminadora NordicTrack Serie T 6.5, plegable y de color negro, está a la venta en Liverpool con un importante descuento de casi 6 mil pesos y posibilidad de compra en diferido en hasta 9 meses sin intereses (MSI). El aparato cuenta con conectividad Bluetooth, plataforma acolchada ajustable y compatibilidad con la plataforma de entrenamiento iFIT.

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¿Cuánto cuesta la caminadora NordicTrack en Liverpool y cuántos MSI ofrece?

La Caminadora NordicTrack Serie T 6.5 bajó su precio en Liverpool de $19,999 a $13,999.30, un descuento de $5,999.70.

La tienda tiene disponibles diversos esquemas de pago en mensualidades. Con tarjetas Liverpool, el equipo tiene las siguientes opciones, todas con 25% de descuento incluido, calculadas sobre un total de $14,999.25:

3 MSI de $4,999.75

6 MSI de $2,499.88

9 MSI de $1,666.58

También existe la opción de pago único con 30% de descuento por $13,999.30.

Con otras tarjetas (Visa y Mastercard), las opciones son: 6 meses sin intereses de $2,499.88 al mes, con 25% de descuento (total $14,999.25), o el pago único de $13,999.30 con 30% de descuento.

¿Qué características tiene la caminadora NordicTrack Serie T 6.5 ofrecida por Liverpool?

El modelo de caminadora a la venta en Liverpool es plegable y con ruedas de transporte, cuenta con conectividad Bluetooth 4.1, entrada de auriculares y control de inclinación digital de 0 a 10%, sin función de declinación. Su plataforma cuenta con la tecnología SelectFlex, que permite ajustar la amortiguación entre suave y firme según preferencia del usuario. El display es LCD multicolor, e incluye 20 programas de ejercicio integrados.

Según la descripción del producto en la web de Liverpool, la caminadora funciona junto con la suscripción iFIT Pro (que se vende por separado), la cual permite iniciar sesión desde un dispositivo propio y conectarlo al equipo, mostrando un plan de entrenamiento personalizado.

En cuanto a dimensiones, el equipo pesa 86 kg, con una altura de 185 cm, ancho de 91 cm y profundidad de 139.5 cm. Soporta un peso máximo de 130 kg.

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