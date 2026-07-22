Brote cyclospora: La forma correcta de lavar y conservar la lechuga para evitar la diarrea explosiva

Un brote histórico de ciclosporiasis, causado por el parásito Cyclospora cayetanensis, ha afectado a más de 11 mil personas en Estados Unidos. La investigación rastreó el origen de la contaminación hacia lechugas y otros productos frescos provenientes de instalaciones agrícolas en Guanajuato. En contraste, la Secretaría de Salud solo ha confirmado tres casos.

Esta parásito provoca una enfermedad intestinal conocida por episodios de diarrea acuosa, cólicos addominales, náuseas y fatiga, conocida como “diarrea explosiva”. Los síntomas aparecen aproximadamente 10 días después de consumir alimentos o agua contaminados y se trata con antibióticos como el trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-SMX).

Es de suma importancia reforzar las medidas de higiene al consumir verduras de hoja verde como el perejil, la espinaca, acelgas y más. Te explicamos cómo hacerlo.

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Brote cyclospora: ¿Cómo lavar correctamente la lechuga?

Para lavar y desinfectar la lechuga correctamente, corta la base y separa todas las hojas. Lávalas bajo el chorro de agua fría para quitar la tierra. Luego, sumérgelas en agua con un desinfectante apto para alimentos por 5 a 10 minutos, en México es común el uso de Microdyn.

Los especialistas recomiendan:

Retira las hojas dañadas: Desecha las hojas marchitas o feas

Separa y enjuaga: Desprende todas las hojas y pásalas una por una bajo el chorro de agua fría para remover el exceso de tierra y posibles insectos.

Desinfecta: Llena un recipiente amplio con agua potable y añade un desinfectante. Sumerge las hojas completamente y déjalas reposar de 5 a 10 minutos.

Enjuaga de nuevo: Pasa las hojas nuevamente por agua potable para eliminar cualquier residuo del producto desinfectante.

Seca: Escurre bien, si las guardas húmedas se marchitarán rápido.

Es importante evitar lavar la lechuga con jabón o detergentes, ya que estos productos no están hechos para el consumo humano y pueden dejar residuos.

Para conservarla, se recomienda guardarla en el refrigerador dentro de un recipiente hermético, colocando papel absorbente para eliminar el exceso de humedad. De esta forma se prolonga su frescura y se mantiene su textura por más días.

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