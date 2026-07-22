Walmart remata la alberca inflable Play Day con $190 de descuento para el calor de este verano 2026

Cuando el calor aprieta, una alberca inflable en el patio o el jardín se convierte en un buen plan para refrescarse sin salir de casa. Ya sea para los niños o para toda la familia, este tipo de productos suele ser de los más buscados en temporada de verano, y ahora hay una opción con descuento disponible en Walmart.
Se trata de la alberca inflable Play Day, de 2.62 x 1.75 x 0.50 metros, que está con un descuento de $190 en Walmart, con opción de compra en hasta 12 meses sin intereses (MSI).
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¿Cuántos MSI ofrece Walmart por la alberca inflable Play Day?
La alberca inflable Play Day bajó de precio en Walmart de $599 a $409, un ahorro de $190.00 sobre el precio original.
Además de la rebaja, la tienda ofrece distintos esquemas de meses sin intereses para este producto, todos sobre el precio de $409, pudiendo comprar en hasta 12 MSI de $34.08. Walmart también menciona la opción de hasta 8 plazos con Cashi.
¿Qué características tiene la alberca inflable Play Day?
La alberca en rebaja en Walmart está recomendado para niños a partir de los 6 años de edad. Sus medidas son 175.00 x 262.00 x 50.00 centímetros, por lo que también permite un chapuzón a varias personas a la vez.
Esta alberca tiene forma rectangular, una pared de vinilo duradera y un anillo resistente. Incluye un tapón de drenaje para facilitar el vaciado, y su capacidad de agua es del 65%, equivalente a 206 galones (780 litros).
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