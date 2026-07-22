Walmart remata la alberca inflable Play Day con $190 de descuento para el calor de este verano 2026

Cuando el calor aprieta, una alberca inflable en el patio o el jardín se convierte en un buen plan para refrescarse sin salir de casa. Ya sea para los niños o para toda la familia, este tipo de productos suele ser de los más buscados en temporada de verano, y ahora hay una opción con descuento disponible en Walmart.

Se trata de la alberca inflable Play Day, de 2.62 x 1.75 x 0.50 metros, que está con un descuento de $190 en Walmart, con opción de compra en hasta 12 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuántos MSI ofrece Walmart por la alberca inflable Play Day?

La alberca inflable Play Day bajó de precio en Walmart de $599 a $409, un ahorro de $190.00 sobre el precio original.

Además de la rebaja, la tienda ofrece distintos esquemas de meses sin intereses para este producto, todos sobre el precio de $409, pudiendo comprar en hasta 12 MSI de $34.08. Walmart también menciona la opción de hasta 8 plazos con Cashi.

Disponible en Walmart La alberca tiene capacidad para 780 litros de agua, según consigna la cadena de ventas en su web. (Walmart)

¿Qué características tiene la alberca inflable Play Day?

La alberca en rebaja en Walmart está recomendado para niños a partir de los 6 años de edad. Sus medidas son 175.00 x 262.00 x 50.00 centímetros, por lo que también permite un chapuzón a varias personas a la vez.

Esta alberca tiene forma rectangular, una pared de vinilo duradera y un anillo resistente. Incluye un tapón de drenaje para facilitar el vaciado, y su capacidad de agua es del 65%, equivalente a 206 galones (780 litros).

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