No es Samsung ni Sony: esta marca premium tiene 3 modelos de pantalla LED en la lista negra de Profeco para junio 2026

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor lanza una advertencia que sacude al mercado tecnológico en México, tras revelar los resultados de su estudio de calidad para junio 2026. El organismo federal detecta severas anomalías en la comercialización de televisores de alta demanda ciudadana.

La dependencia analizó de forma exhaustiva un total de 49 modelos de pantallas LED pertenecientes a 13 marcas diferentes que compiten en anaqueles nacionales. El despliegue de las pruebas oficiales expone que los fabricantes incurren en omisiones legales de carácter obligatorio.

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¿Qué pantallas están en la lista negra de Profeco en Ciudad de México?

La investigación oficial de los laboratorios pone bajo la lupa a una de las firmas más consumidas en el país por sus desarrollos tecnológicos de gama avanzada. La procuraduría descubre cláusulas abusivas que condicionan la atención en talleres de servicio técnico oficiales. El reporte de junio detalla trabas que imponen requisitos adicionales que no contempla la legislación de protección al consumidor.

Los modelos señalados por la autoridad corresponden a los catálogos de grandes dimensiones de la firma LG, una marca de alta reputación en el mercado premium. La alerta abarca dimensiones diversas que van desde paneles estándar hasta equipos equipados con tecnología de diodos orgánicos. Los usuarios reportan confusión total al momento de intentar validar sus esquemas de protección contra averías.

Las tres pantallas específicas reprobadas por el estudio debido a sus irregularidades administrativas son las siguientes:

LG 43UA7500PSA (43″) : Panel estándar de la marca que presenta anomalías en sus pólizas.

: Panel estándar de la marca que presenta anomalías en sus pólizas. LG OLED55C55C5PSA (55″) : Equipo de alta gama con tecnología de diodos orgánicos condicionado de forma arbitraria.

: Equipo de alta gama con tecnología de diodos orgánicos condicionado de forma arbitraria. LG 65QNED85ASG (65″): Versión de gran formato reportada con trabas burocráticas para la validación de su protección de fábrica.

Televisor LG El laboratorio de Profeco confirma que estas tres pantallas de LG limitan la aplicación práctica de sus garantías de fábrica. (Facebook LG Global)

¿Cómo proteger tu compra de Smart TV en México?

El laboratorio emite pautas estrictas para los ciudadanos que deciden realizar inversiones en tecnología durante la presente temporada de alta demanda comercial. Los inspectores federales sugieren evitar comercios informales que omitan la entrega de facturas timbradas.

La adquisición de un regulador con supresor de picos resulta obligatoria para salvaguardar la vida útil de los circuitos integrados.El personal de las delegaciones recuerda que los proveedores tienen la obligación irrestricta de sellar las pólizas al momento de la transacción. Para asegurar tu inversión, Profeco recomienda seguir estas pautas obligatorias:

Adquirir en comercios establecidos : Realizar la compra únicamente en tiendas departamentales autorizadas o portales oficiales.

: Realizar la compra únicamente en tiendas departamentales autorizadas o portales oficiales. Exigir el sellado de la póliza : Verificar que el proveedor selle el documento de garantía, ya que es indispensable para reclamos futuros.

: Verificar que el proveedor selle el documento de garantía, ya que es indispensable para reclamos futuros. Digitalizar el comprobante de pago : Fotocopiar o respaldar el ticket original, ya que el papel térmico se degrada rápido.

: Fotocopiar o respaldar el ticket original, ya que el papel térmico se degrada rápido. Conectar a un regulador eléctrico: Proteger el televisor contra variaciones de voltaje con un supresor de picos obligatorio.

Las delegaciones de la procuraduría reciben las quejas de los usuarios afectados para iniciar los procesos de conciliación inmediata contra los proveedores infractores. Ante esto, la dependencia despliega operativos especiales en las principales zonas comerciales del territorio nacional para verificar que ninguna tienda condicione los derechos de servicio postventa.

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