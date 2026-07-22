Walmart rebaja y remata alberca redonda de 3,04 metros con hasta 12 meses sin intereses para este caluroso verano 2026 en México

Cuando el termómetro no da tregua, tener una alberca propia en casa deja de ser un lujo y se convierte casi en una necesidad. Walmart tiene disponible una opción pensada justamente para eso: una alberca redonda de gran tamaño, con todo lo necesario para instalarla en cuestión de minutos.

Se trata de la alberca redonda Mosaico Jardimex, de 304 cm de diámetro y 76 cm de altura, que incluye bomba de recirculación. Esto es lo que cuesta en Walmart y cuáles son todas sus características.

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¿Cuánto cuesta la alberca redonda Jardimex en Walmart y qué opciones de pago hay?

La alberca redonda Mosaico Jardimex bajó su precio en Walmart de $3,249 a $2,599, lo que representa un ahorro de $650 sobre el valor original. Para quienes prefieren no pagar de contado en un solo pago, la tienda ofrece hasta 12 meses sin intereses, con mensualidades de $216.58.

Además del esquema de meses sin intereses con tarjetas participantes, Walmart también ofrece la opción de pago con Cashi, bajo el esquema “compra hoy, paga después”, que permite solicitar hasta $20,000 y pagar en hasta 8 plazos.

El producto cuenta con devolución disponible hasta 30 días después de recibido, y garantía de 3 meses respaldada por Mercadazo, el vendedor responsable del artículo.

La alberca tiene capacidad para 4,383 litros de agua e incluye bomba de recirculación no sumergible. (Walmart)

¿Qué características tiene la alberca redonda Jardimex a la venta en Walmart?

Esta alberca plegable circular disponible en Walmart está pensada para armarse y desarmarse con facilidad, lo que permite disfrutar de una piscina privada en cuestión de minutos, sin necesidad de obra ni instalación compleja.

Sus dimensiones (304 cm de diámetro por 76 cm de altura) la hacen lo suficientemente grande como para que quepan tanto la familia como los amigos, con una capacidad de 4,383 litros de agua.

Según la descripción del producto, está fabricada con materiales resistentes a los rayos UV y cuenta con soportes de acero, pensados para dar mayor firmeza y seguridad durante su uso.

En cuanto a mantenimiento, la alberca incluye un adaptador de desagüe con boquilla de 16 a 19 mm, que permite conectar una manguera para reutilizar el agua en el riego del jardín o almacenarla en algún contenedor. También integra una bomba no sumergible de recirculación, pensada para mantener el agua en buen estado sin necesidad de un mantenimiento costoso o complicado.

El producto en rebaja en Walmart está fabricado en acero y plástico PVC, tiene forma redonda, color azul, y es resistente a los pinchazos. Por su formato plegable, también puede instalarse en patios, terrazas, balcones o cualquier espacio al aire libre disponible en el hogar.

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