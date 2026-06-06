Confirmado por Samsung: guía PASO a PASO para reconocer cargadores piratas

La piratería de cargadores tecnológicos representa uno de los riesgos más subestimados para los compradores mexicanos de smartphones y tablets. Una réplica de cargador puede dañar la batería del equipo principal, generar sobrecalentamientos peligrosos y nulificar la garantía oficial del fabricante. Samsung México publicó en su portal de soporte oficial una guía detallada con las claves para reconocer cargadores Galaxy auténticos frente a las copias que circulan en tiendas no autorizadas, marketplaces y bazares.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La compañía aclara además dos puntos clave para el comprador. Los cargadores identificados como falsos no pueden recibir servicios de Samsung Electronics, y resulta complicado validar la garantía oficial si un cargador pirata daña un equipo Galaxy original. La recomendación oficial es comprar únicamente a través de la tienda en línea Samsung México, en centros de servicio autorizados o en los Samsung Experience Store distribuidos en las principales ciudades del país, y descartar tiendas físicas o sitios web no reconocidos.

Qué revisar paso a paso para identificar cargadores Samsung piratas

Samsung México describe tres puntos críticos para distinguir un cargador original Galaxy de una copia, todos verificables a simple vista o con una lupa. Los ejemplos se aplican principalmente al cargador EP-TA200 y se extienden al resto de la línea de cargadores Samsung —incluyendo el cargador inalámbrico y los cargadores con etiqueta—.

Cargadores Samsung advierte los riesgos de no utilizar productos originales. (Samsung)

Estos son los tres pasos confirmados según la guía oficial de Samsung México:

Paso 1 — Revisa la impresión del país de fabricación : en un cargador Samsung original , el país de fabricación aparece impreso correctamente y de manera legible (un ejemplo común es “MADE IN VIETNAM” en la línea EP-TA200). En una copia , el texto puede aparecer incompleto, omitido o con caracteres faltantes , lo que constituye una señal inmediata de falsificación.

: en un cargador Samsung , el país de fabricación aparece impreso correctamente y de manera legible (un ejemplo común es “MADE IN VIETNAM” en la línea EP-TA200). En una , el texto puede aparecer , lo que constituye una señal inmediata de falsificación. Paso 2 — Verifica el espaciado entre palabras : en el cargador original , los espacios entre palabras son uniformes y se respeta la separación tipográfica estándar. En una copia , las palabras suelen aparecer pegadas, desalineadas o con espaciado irregular , especialmente en los textos del país de fabricación y las certificaciones.

: en el cargador , los espacios entre palabras son uniformes y se respeta la separación tipográfica estándar. En una , las palabras suelen aparecer , especialmente en los textos del país de fabricación y las certificaciones. Paso 3 — Inspecciona el logotipo Samsung: el cargador original lleva el logotipo SAMSUNG impreso con alineación correcta y proporciones precisas. En una copia, el logotipo aparece frecuentemente desplazado, inclinado, con tipografía levemente distinta o reemplazado por un logo similar pero incorrecto.

Cómo verificar cargadores inalámbricos Samsung

La guía oficial Samsung México detalla un cuarto criterio aplicable específicamente al cargador inalámbrico de la marca. En el cargador inalámbrico original, el logotipo SAMSUNG está perfectamente alineado en la base del producto, manteniendo su simetría respecto a los bordes y al patrón decorativo de la unidad. En una copia, el logotipo suele aparecer inclinado hacia la izquierda o con un desplazamiento visible respecto al centro de la base.

Adicionalmente, el cargador inalámbrico original incluye un ventilador interno funcional que se activa durante la carga rápida para disipar calor. La copia incorpora una imitación visual del ventilador en el diseño exterior, pero el componente interno no funciona: un usuario atento puede acercar la oreja al producto durante una carga inalámbrica y notar la ausencia del ruido sutil del ventilador en funcionamiento. La falta de disipación activa genera sobrecalentamiento durante la carga, lo que afecta directamente la vida útil de la batería del smartphone.

Cargador de celular (Getty Images)

Qué revisar en cargadores con etiqueta Samsung

Los cargadores Samsung que incluyen etiqueta informativa pegada al cuerpo del producto tienen un punto adicional de verificación que Samsung México detalla en su guía. En el cargador original, los íconos de certificación y normatividad no llevan texto adicional debajo: aparecen limpios, espaciados y alineados conforme al estándar oficial Samsung.

En una copia, los íconos suelen incorporar texto extra debajo que no existe en la etiqueta oficial, generalmente con tipografía inconsistente respecto al resto de la etiqueta. Adicionalmente, en algunas falsificaciones detectadas, el logo SAMSUNG de la etiqueta aparece reemplazado por un logo similar pero incorrecto —con tipografía levemente alterada o con un acabado distinto—. La revisión cuidadosa de la etiqueta es una de las maneras más rápidas de descartar cargadores piratas antes de la compra.

Qué hacer si descubres que tu cargador Samsung es pirata

Si después de revisar las características descritas determinas que tu cargador no es original, la primera recomendación es no conectarlo a tu equipo Samsung: un cargador pirata puede generar daño irreversible en la batería del smartphone o tablet por mal manejo de la corriente, voltaje o temperatura. La garantía oficial Samsung México no cubre daños generados por cargadores no autorizados, lo que convierte cualquier ahorro inicial en un riesgo directo sobre la inversión completa del equipo principal.

Samsung México habilita dos canales de soporte para verificar cargadores y reportar productos sospechosos: el canal oficial de WhatsApp (disponible de lunes a domingo de 08:00 a 21:00 hrs) y el Live Chat con personal experto en productos Samsung en el mismo horario. Para clientes que ya cuentan con la app Samsung Members instalada, también es posible enviar consultas técnicas adjuntando fotografías del cargador para que un asesor confirme su autenticidad antes del uso.

Los cargadores comprados en canales oficiales incluyen un año de garantía Samsung México que cubre defectos de fábrica y permite mantener la cobertura del equipo principal sin riesgo. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia, y registrar el producto en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.