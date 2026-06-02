Ivette Gutiérrez, directora de producto de Samsung en México: “La mejor y más inmersiva experiencia visual es cuando la pantalla ocupa 40 grados de tu campo de visión”

Las pantallas son uno de los productos más buscados en tecnología. Pero elegir bien va más allá del descuento. Ivette Gutiérrez, directora de producto de la División de Audio y Video en Samsung Electronics México, explicó los puntos clave que hay que considerar antes de comprar una smart TV.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tamaño de pantalla conviene según el espacio?

El tamaño es el primer factor a considerar al comprar un televisor, aseguró la especialista de Samsung. Además, la distancia desde la que verás la pantalla es la clave para elegirlo. “La mejor y más inmersiva experiencia visual es cuando la pantalla ocupa 40 grados de tu campo de visión“, detalló Gutiérrez.

Para calcularlo, Samsung recomienda multiplicar el tamaño de la pantalla por 1.2. Siguiendo ese cálculo, las distancias recomendadas de visualización según el tamaño del televisor son:

55 pulgadas : 1.7 metros de distancia

: 1.7 metros de distancia 65 pulgadas : 2 metros de distancia

: 2 metros de distancia 75 pulgadas : 2.3 metros de distancia

: 2.3 metros de distancia 85 pulgadas: 2.6 metros de distancia

¿Qué diferencia hay entre una pantalla 4K y una 8K, y cuál conviene comprar en México, según la experta de Samsung?

Por otro lado, la directora de producto de la División de Audio y Video en Samsung Electronics México aseguró que las preferencias y la tecnología, como la resolución, son otros factores a tener en cuenta antes de hacer la compra.

La resolución indica la densidad de píxeles: a mayor número, mayor definición. Según la Guía de compra de pantallas de Samsung, una pantalla 4K tiene 3,840 píxeles horizontales y 2,160 verticales — cuatro veces más que una Full HD tradicional. Mientras que una pantalla 8K llega a 7,680 x 4,320 píxeles, cuatro veces más que una 4K, y es la resolución más alta entre las pantallas UHD disponibles actualmente.

Finalmente, la experta mencionó que algunos modelos integran funciones de inteligencia artificial que, entre otras cosas, pueden ayudar al ahorro de energía.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.