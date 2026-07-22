Murió Miss Universo Jamaica, LaToya Malcolm, a los 35 años

El mundo de los certámenes de belleza se encuentran de luto, luego de que se confirmó el fallecimiento de la Miss Universo Jamaia 2024, LaToya Malcolm, a los 35 años.

La noticias fue confirmada el pasado sábado 18 de julio vía redes sociales por la cuenta de Miss Universo Jamaica, quien mandó condolencias a las familias y aseguró que nunca olvidará a la joven que los representó internacionalmente.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, exintegrante de Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024″, se pudo leer en Instagram.

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¿De qué murió la Miss Universo Jamaica?

Aunque han pasado algunos días, aún se desconoce cuál fue la causa de muerte y la familia pidió respeto ante este momento difícil.

Tras confirmarse la noticia del fallecimiento, la familia comenzó a recibir decenas de mensajes de pésame, donde describían a la también bailarina como una “mujer encantadora y trabajadora”, además de que “estaba llena de luz, siempre alegre”.

“Era una persona maravillosa. Cuando la conocí y trabajé con ella en 2024, fue una persona encantadora. A pesar del duelo por la muerte de su padre, siguió adelante con el concurso Miss Universo”, escribió TropiTips, estilista y diseñadora de uñas profesional en Jamaica.

¿Quién era LaToya Malcolm, la exMiss Universo Jamaica que falleció?

En 2024, LaToya no sólo participó en Miss Universo Jamaica, sino que fue la ganadora de Miss Jamaica Bikini Internacional y describió al deporte como una de sus actividades favoritas.

Finalmente, como se mencionó, se dedicaba profesionalmente a la danza, ya que era instructora y le gustaba mostrar esa parte de su vida en redes sociales.

“Es una sensación abrumadora. Mi familia y mis seguidores saben lo mucho que he trabajado. Vivo en el gimnasio. Vivo en el estudio de danza, en la pista de baile. Soy instructora de baile en los estudios Encore. He sido muy dedicada a lo largo de los años y este año, los últimos seis o siete meses han estado repletos de trabajo y aún más dedicación, así que me siento realmente honrada de estar aquí recibiendo un trofeo como ganadora”, mencionó durante una entrevista con el Jamaica Observer.

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