Caso Adriana García: Las influencers mexicanas que murieron tras cirugías estéticas

La influencer sinaloense Adriana García murió repentinamente este 21 de julio, a los 30 años de edad, debido a presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética, dejando una hija de 6 años.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la marca Drop Shop, empresa deportiva con sede en Culiacán, que lamentó la muerte de la sinaloense.

¿De qué murió Adriana García?

Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha emitido una versión oficial sobre la causa de muerte de la influencer, pues aún se realizan las investigaciones correspondientes.

En redes sociales han surgido versiones que aseguran que la influencer habría presentado complicaciones tras una presunta cirugía estética realizada en un hospital privado de Culiacán; sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades ni por su familia.

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¿Qué otras influencers murieron por cirugías estéticas?

Adriana García no es la primera figura pública que fallece por complicaciones de un procedimiento estético. Estas son otras influencers mexicanas que perdieron la vida en circunstancias similares:

Asli Fernández (29 años) — Tiktoker, contenido de manicurista. Murió en enero de 2025; su pareja denunció negligencia médica, causa reportada: trombosis.

(29 años) — Tiktoker, contenido de manicurista. su pareja denunció negligencia médica, causa reportada: Elena Larrea (30 años) — Activista animalista, modelo y fundadora del santuario Cuacolandia en Puebla. Murió el 19 de marzo de 2024 por trombosis pulmonar, complicación posterior a una cirugía estética que se había realizado en enero de ese año.

(30 años) — Activista animalista, modelo y fundadora del santuario Cuacolandia en Puebla. complicación posterior a una cirugía estética que se había realizado en enero de ese año. Denisse Reyes , “La reina de las nenis” — Referente del emprendimiento femenino en Tampico, Tamaulipas. Murió en 2022, tres días después de una cirugía en una clínica de Chiapas, por mala administración de un fármaco intravenoso.

, “La reina de las nenis” — Referente del emprendimiento femenino en Tampico, Tamaulipas. Murió en 2022, tres días después de una cirugía en una clínica de Chiapas, por Joselyn Cano, “la Kim Kardashian mexicana” (29 años, +13 millones de seguidores) — Murió en Colombia en 2018 tras una cirugía de aumento de glúteos (BBL) que le provocó una embolia.

¿Cuáles son los riesgos de una cirugía estética?

Los principales riesgos de una cirugía estética son trombosis, embolia pulmonar, hemorragias, infecciones y complicaciones anestésicas, que pueden agravarse cuando el procedimiento se realiza en clínicas sin regulación sanitaria adecuada.

De acuerdo con la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS), el levantamiento brasileño de glúteos (BBL) ha sido considerado uno de los procedimientos con mayor riesgo de mortalidad dentro de la cirugía estética, motivo por el que organismos médicos han impulsado protocolos más estrictos para mejorar la seguridad de los pacientes.

Por su parte, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) reportó que durante 2024 se realizaron en México más de 1.29 millones de procedimientos estéticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, ubicando al país entre los principales mercados de cirugía estética a nivel mundial.

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